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  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
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  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo

Descontinuado

SmartTouch-XLAfeitadora eléctrica

HQ9160

La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
Para hombres que sólo quieren lo mejor, SmartTouch-XL combina los cabezales Speed-XL avanzados con el sistema de seguimiento de contornos exclusivo SmartTouch para una afeitada bien al ras y con menos irritación.
Ver todos los beneficios

Afeitado al ras, incluso en las zonas más difíciles

La mejor afeitadora, la número 1 del mundo

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Cabezales de afeitado Speed-XL: para un afeitado rápido y al ras

Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar

Personal Comfort Control adapta la afeitadora a todo tipo de piel

Personal Comfort Control adapta la afeitadora a todo tipo de piel

El Personal Comfort Control adapta la afeitadora a su tipo de piel. Seleccione la posición «Normal» para un afeitado rápido, cómodo y al ras. Seleccione «Sensitive» (Sensible) para un afeitado al ras con la máxima comodidad para la piel.

Especificaciones técnicas

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