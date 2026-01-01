Descontinuado
HQ9160
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar
El Personal Comfort Control adapta la afeitadora a su tipo de piel. Seleccione la posición «Normal» para un afeitado rápido, cómodo y al ras. Seleccione «Sensitive» (Sensible) para un afeitado al ras con la máxima comodidad para la piel.
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