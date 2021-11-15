Descontinuado
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
Las tres cuchillas ofrecen un 50% más de superficie para un afeitado más rápido y al ras. *En comparación con los cabezales de afeitado rotativos estándar
El Personal Comfort Control adapta la afeitadora a su tipo de piel. Seleccione la posición «Normal» para un afeitado rápido, cómodo y al ras. Seleccione «Sensitive» (Sensible) para un afeitado al ras con la máxima comodidad para la piel.
4.0
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Black jtg
15/11/2021
México
Excelente producto
Compré la rasuradora en el 2006, y durante 15 años me dio servicio, aún funciona, con algunas fallas de la pantalla y la batería ya no dura tanto, pero aún la uso, un producto excepcional
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Rompy
30/03/2023
España
Bella ....pero delicada
La considero una de las afeitadoras mas bonitas del mercado, incluso comparadas con las actuales, con una pantalla muy amigable, fácil de entender y un cuerpo muy háptico, robusto y tecno, que da confianza y trabaja muy bien. Lo malo es que la pantalla se malogra facilmente cuando le salta agua al parecer, lo cual no debiera pasar,pues se supone que se puede lavar con seguridad el cabezal. Lo otro deficiente es su estuche metálico, el cual no considera la posibilidad de guardar en el la escobilla de limpieza y su cargador y por último, apenas pierde filo sus cuchillas, irrita facilmente la piel.
Ventajas
lo eficiente de su trabajo y su amplia gama de caracteristicas especiales para cada usuario, de hecho he comprado 2 de estas maquinas
Contras
Lo dicho anteriormente, fallas en la pantalla y apenas se pierden eficiencia sus cuchillas irritan facilmente la piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190 Afeitadora eléctrica
Megamán
24/10/2015
España
Completa y potente
Completa, con toda la información a mano Lo mejor es su sistema de limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190CC Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartTouch-XL HQ9190CC Afeitadora eléctrica