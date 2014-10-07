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PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

HQ9/50

3.7
| (9) Opiniones | 89% ha recomendado este producto
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Opiniones

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3.7

de 5

9

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

07/10/2014

España

España

Comprador verificado

muy practico

es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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28/12/2013

España

España

Excelente producto

Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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08/03/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

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