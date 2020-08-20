Descontinuado
HR1836/02
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Todo lo que espera de una juguera: alta capacidad de extracción de jugo y limpieza en 1 minuto con un diseño compacto que ocupa la mitad.* Disfrute de un saludable jugo casero todos los días.
500 W
1,5 l de una sola vez
Cuando se activa, el sistema antigoteo evitará que la juguera gotee. La boquilla antigoteo es muy fácil de limpiar, ya que se puede desmontar y está fabricada con materiales aptos para lavavajillas. Con un solo movimiento, evitará que el jugo gotee y mantendrá la encimera limpia.
Disfrute de una verdadera experiencia interactiva para preparar jugos. La tapa y el depósito de pulpa son transparentes para que pueda ver el jugo de frutas y verduras. También puede ver directamente cuando el recipiente está lleno, lo que significa que es momento de vaciarlo.
Con solo la mitad del tamaño*, esta juguera ocupa un espacio reducido. Puede dejarla en la encimera de su cocina o guardarla fácilmente.
4.6
de 5
34
Opiniones
Alex_1
20/08/2020
México
Comprador verificado
Ligera y Potente Maquina
Totalmente asombrado de la capacidad de este extractor. Limpio y potente extractor. Saca todo el jugo de las frutas con un sabor excelente. La pulpa queda seca. Impresionante. No me ha dado ningún problema y su sistema es fácil y rápido de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/02 Juguera
Fecha de uso 2019-08-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/02 Juguera
Fecha de uso 2019-08-20
Ericksao
06/12/2018
México
Me encanto.
Excelente producto y muy potente. facil de lavar y trae todo lo necesario para empezar una vida sana. No hace mucho ruido.
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/02 Juguera
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/02 Juguera
ruthicam_497
03/03/2025
España
Zumos deliciosos y muy bien licuados
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) La licuadora es perfecta. Bastante silenciosa. Deja la fruta muy bien licuada lo que hace que el zumo esté delicioso. Se limpia muy fácilmente y es fácil de desmontar. Es muy segura ya que debes poner la fruta y ella hace todo. Estamos muy contentos con ella en casa y nos hacemos unos zumos riquísimos. La mejor que he probado, se nota muchísimo la calidad.
Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1832/00
Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1832/00
En comparación con la juguera Avance Collection HR1869/70, HR1869/71 y HR1869/73