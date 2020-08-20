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Descontinuado

Viva CollectionJuguera

HR1836/02

4.6

| (34) Opiniones

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

Todo lo que espera de una juguera: alta capacidad de extracción de jugo y limpieza en 1 minuto con un diseño compacto que ocupa la mitad.* Disfrute de un saludable jugo casero todos los días.

Ver todos los beneficios

Todo en un diseño compacto

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • 500 W

  • 1,5 l de una sola vez

Sistema antigoteo para evitar fugas de jugo

Sistema antigoteo para evitar fugas de jugo

Cuando se activa, el sistema antigoteo evitará que la juguera gotee. La boquilla antigoteo es muy fácil de limpiar, ya que se puede desmontar y está fabricada con materiales aptos para lavavajillas. Con un solo movimiento, evitará que el jugo gotee y mantendrá la encimera limpia.

El depósito de pulpa transparente permite un control fácil de la pulpa

El depósito de pulpa transparente permite un control fácil de la pulpa

Disfrute de una verdadera experiencia interactiva para preparar jugos. La tapa y el depósito de pulpa son transparentes para que pueda ver el jugo de frutas y verduras. También puede ver directamente cuando el recipiente está lleno, lo que significa que es momento de vaciarlo.

Juguera compacta siempre a la mano en la encimera de su cocina

Con solo la mitad del tamaño*, esta juguera ocupa un espacio reducido. Puede dejarla en la encimera de su cocina o guardarla fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

34

Opiniones

20/08/2020

México

México

Comprador verificado

Ligera y Potente Maquina

Totalmente asombrado de la capacidad de este extractor. Limpio y potente extractor. Saca todo el jugo de las frutas con un sabor excelente. La pulpa queda seca. Impresionante. No me ha dado ningún problema y su sistema es fácil y rápido de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/02 Juguera

Fecha de uso 2019-08-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/02 Juguera

Fecha de uso 2019-08-20

06/12/2018

México

México

Me encanto.

Excelente producto y muy potente. facil de lavar y trae todo lo necesario para empezar una vida sana. No hace mucho ruido.

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/02 Juguera

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03/03/2025

España

España

Zumos deliciosos y muy bien licuados

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) La licuadora es perfecta. Bastante silenciosa. Deja la fruta muy bien licuada lo que hace que el zumo esté delicioso. Se limpia muy fácilmente y es fácil de desmontar. Es muy segura ya que debes poner la fruta y ella hace todo. Estamos muy contentos con ella en casa y nos hacemos unos zumos riquísimos. La mejor que he probado, se nota muchísimo la calidad.

Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1832/00

Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1832/00

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Avisos legales

  1. En comparación con la juguera Avance Collection HR1869/70, HR1869/71 y HR1869/73