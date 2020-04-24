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  • Limpieza superior.* Dientes más blancos.
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Descontinuado

Philips Sonicare DiamondCleanCabezales para cepillos sónicos estándar

HX6066/70

4.1
| (12) Opiniones
Limpieza superior.* Dientes más blancos.
El cabezal de cepillado DiamondClean es perfecto para todos aquellos que quieren ir más allá de una limpieza profunda y eliminar manchas superficiales para lucir una sonrisa blanca y radiante. Este cabezal de cepillo también es excelente para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.
Ver todos los beneficios

Limpieza avanzada para eliminar las manchas y lucir unos dientes más blancos

Limpieza superior.* Dientes más blancos.

  • 6 unidades

  • tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Limpieza superior. Dientes más blancos.

Unos dientes más blancos en solo una semana

Unos dientes más blancos en solo una semana

El cabezal de cepillo Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta un 100% más de manchas para que tus dientes estén más blancos en tan solo 7 días.

La forma de diamante de las cerdas entrega dientes 100% más blancos en 1 semana

La forma de diamante de las cerdas entrega dientes 100% más blancos en 1 semana

La almohadilla para eliminación de manchas de DiamondClean, fabricada con una alta densidad de cerdas con forma de diamante, permite quitar las manchas superficiales que provocan los alimentos y bebidas. Disfrutarás una sonrisa hasta un 100%* más blanca en solo 7 días.

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

Se ha comprobado clínicamente que el cabezal de cepillo Philips Sonicare DiamondClean elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual después de solo cuatro semanas de uso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 5

12

Opiniones

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Limpieza superior. Dientes más blancos.

[Employee of philipsglobal] Elimina manchas superficiales en una semana gracias al diseño en forma de diamante de las cerdas. También es magnífico para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.

Ventajas

Blanqueamiento y limpieza en profundidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6068/26 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6068/26 Cabezales de cepillado sónicos estándar

28/12/2015

España

España

Comprador verificado

Excelente

Se cambia con mucha facilidad y accede muy bien a todos los huecos se limpia fácilmente, el problema es encontrar donde comprarlos en la mayoría de farmacias no lo tienen ni por encargo y el precio es un poco caro, no obstante es un buen producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6062/07 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6062/07 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

26/10/2015

España

España

Comprador verificado

Philips Sonicare DiamondClean

La duda que tengo con los cabezales Sonicare DiamondClean adquiridos es el precio. Tengo un cepillo Sonicare HealthyWhite - HX6711/02 - 79 euros. El grupo de cepillos Diamond Clean es el más caro - 180 euros-. Por ende sus cabezales deberían serlo también. He adquirido cuatro - Philips Sonicare DiamondClean Cabezales de cepillado sónicos estándar HX6064/33 - y me han costado 16'19 euros. Sin embargo los otros que he comprado - Philips Sonicare ProResults Cabezales de cepillado sónicos compactos HX6022/07 - dos unidades han sido 14'39 euros. Y mirando la web el cepillo traía de serie un Sonicare ProResults Cabezales de cepillado sónicos estándar HX6012/07 - cuesta el paquete de dos la cantidad de 14'39 euros. Es raro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6064/33 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX6064/33 Cabezales de cepillado sónicos estándar

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