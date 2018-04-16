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  • Blanquea los dientes en tan solo 1 semana
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Descontinuado

Philips Sonicare W DiamondCleanCabezales para cepillos sónicos estándar

HX6066/71

4.7
| (42) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
Blanquea los dientes en tan solo 1 semana
El cabezal W DiamondClean es perfecto para todos aquellos que quieren ir más allá de una limpieza profunda y eliminar manchas superficiales a fin de lucir una sonrisa blanca y radiante. Este cabezal de cepillo también es excelente para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.
Ver todos los beneficios

Limpieza avanzada para eliminar las manchas y lucir unos dientes más blancos

Blanquea los dientes en tan solo 1 semana

  • 6 unidades

  • tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Emparejamiento de modo BrushSync

Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual

Eliminación del sarro hasta 7 veces superior en comparación con un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más sarro que un cepillo dental manual.

La forma de diamante de las cerdas entrega dientes 100% más blancos en 1 semana

La forma de diamante de las cerdas entrega dientes 100% más blancos en 1 semana

La almohadilla para eliminación de manchas de DiamondClean, fabricada con una alta densidad de cerdas con forma de diamante, permite quitar las manchas superficiales que provocan los alimentos y bebidas. Disfrutarás una sonrisa hasta un 100%* más blanca en solo 7 días.

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Siempre disfrutará de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal de cepillo W DiamondClean se sincroniza con los mangos de tu cepillo dental Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una blanqueado excepcional. Lo único que debe hacer es comenzar a cepillarse.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

42

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

3
2

16/04/2018

México

México

Comprador verificado

Me gustó bastante

Encuentro bastante satisfacción al cepillarme los dientes con el cepillo, al termino de cada sesión de limpiéza me quedo muy contento con el uso del mismo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para W DiamondClean HX6066/71 Cabezales para cepillos sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para W DiamondClean HX6066/71 Cabezales para cepillos sónicos estándar

10/04/2025

España

España

DIENTES MÁS BLANCOS

Con solo dos semanas de uso se notan unos dientes más blancos. Se adapta bien al cepillo y tiene un marcador para avisar del momento en el que hay que cambiar en el cabezal.

Ventajas

Indicador de cuando hay que cambiarlo. Dientes más blancos.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

04/04/2025

España

España

Cabezal Optimal White

Excelente producto, perfecto para una limpieza profunda y avanzada para eliminar las manchas y la placa hasta 7 veces más que el cepillo manual, la recomiendo.

Ventajas

Excelente ,me encanta

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es posible con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™