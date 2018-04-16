Descontinuado
6 unidades
tamaño estándar
Fácil montaje
Emparejamiento de modo BrushSync
Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más sarro que un cepillo dental manual.
La almohadilla para eliminación de manchas de DiamondClean, fabricada con una alta densidad de cerdas con forma de diamante, permite quitar las manchas superficiales que provocan los alimentos y bebidas. Disfrutarás una sonrisa hasta un 100%* más blanca en solo 7 días.
Siempre disfrutará de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal de cepillo W DiamondClean se sincroniza con los mangos de tu cepillo dental Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una blanqueado excepcional. Lo único que debe hacer es comenzar a cepillarse.
4.7
de 5
42
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Chopper
16/04/2018
México
Comprador verificado
Me gustó bastante
Encuentro bastante satisfacción al cepillarme los dientes con el cepillo, al termino de cada sesión de limpiéza me quedo muy contento con el uso del mismo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para W DiamondClean HX6066/71 Cabezales para cepillos sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para W DiamondClean HX6066/71 Cabezales para cepillos sónicos estándar
Hhg05
10/04/2025
España
Parte de la promoción
DIENTES MÁS BLANCOS
Con solo dos semanas de uso se notan unos dientes más blancos. Se adapta bien al cepillo y tiene un marcador para avisar del momento en el que hay que cambiar en el cabezal.
Ventajas
Indicador de cuando hay que cambiarlo. Dientes más blancos.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Chanavmm
04/04/2025
España
Parte de la promoción
Cabezal Optimal White
Excelente producto, perfecto para una limpieza profunda y avanzada para eliminar las manchas y la placa hasta 7 veces más que el cepillo manual, la recomiendo.
Ventajas
Excelente ,me encanta
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es posible con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™