Descontinuado
1 boquilla
AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.***
Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de manera potente y suave entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss Ultra, un 96% de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss Ultra cuatro o más veces a la semana.
4.1
de 5
150
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
adlangelm
10/06/2021
México
Me encanta
Me molestaba mucho tener que usar hilo dental y era muy mala haciéndolo, este aparato yo lo resolvió perfectamente. Es un gran accesorio a la limpieza dental diaria. Lo recomiendo al cien.
Ventajas
Es muy potente
Contras
La boquilla es un poco grande para mi espacio interdental. Debería haber distintos tamaños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Avila82vane
15/10/2019
México
Excelencia
Producto muy eficas cuya función cumple con todo lo prometido y alto rendimiento ninguna falla. Gran herramienta para cualquier tipo de viaje.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Sunshine
09/05/2019
México
Innovadora propuesta de limpieza dental profunda
Es un aparato fácil de usar por adultos y niños. La mejora en la limpieza es notable de forma inmediata. El rendimiento de la carga es suficiente para un periodo largo de tiempo. Me parece que el depósito para carga de enjuague bucal es muy pequeña. Para su uso continuo, no es cuestión de la eficiencia del producto sino cuestión de cambio de hábitos en el usuario. Debería existir un estuche para traslado a la oficina y para viajes; para protegerlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Cuando se utiliza en conjunto con un cepillo manual y enjuagues antibacteriales en pacientes con la gingivitis leve a moderada. AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable en aquellas que utilizan poco el hilo dental. Para obtener más información, visite www.philips.com/airfloss/faq.
* *Las versiones de AirFloss Ultra y Pro son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.
* * * según la configuración de chorro utilizada