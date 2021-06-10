Este producto cuenta varias cosas que fueron de mi agrado, como el echo de que ya no requiero estar usando hilo dental para limpiar entre los dientes. Principalmente me gustó mucho que fuera inalámbrico con pila recargable por inducción (osea que la carga es inalámbrica), el uso en general es muy sencillo solo tiene dos botones uno para programar la cantidad de disparos de agua o enjuague y el otro para activar el disparo. Los materiales se sienten de muy buena calidad de plástico resistente y el espacio donde está el tanque para el agua o enjuague es muy sencillo de utilizar. En principio da la apariencia de que se va a salir el líquido pero una vez cerrado no importa como muevas el aparato el líquido nunca se sale. Lo único con lo que se tiene que tener algo de cuidado es no acercar demasiado la boquilla a la encía ya que puede lastimar un poco, pero bajando la boquilla al espacio entre los dientes funciona perfectamente eliminando los restos de comida que quedan.