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  • Una ráfaga triple de mejor salud para las encías
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Descontinuado

Philips SonicareBoquilla AirFloss Ultra

HX8381/01

4.1
| (150) Opiniones | 81% ha recomendado este producto
Una ráfaga triple de mejor salud para las encías
Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra se puede usar con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías**.
Ver todos los beneficios

La eficacia cumple para aquellos que utilizan poco el hilo dental

Una ráfaga triple de mejor salud para las encías

  • 1 boquilla

Elimina hasta el 99,9% de la placa***

Elimina hasta el 99,9% de la placa***

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.***

Tecnología de aire y microgotas

Tecnología de aire y microgotas

Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de manera potente y suave entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss Ultra, un 96% de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss Ultra cuatro o más veces a la semana.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

150

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

10/06/2021

México

México

Me encanta

Me molestaba mucho tener que usar hilo dental y era muy mala haciéndolo, este aparato yo lo resolvió perfectamente. Es un gran accesorio a la limpieza dental diaria. Lo recomiendo al cien.

Ventajas

Es muy potente

Contras

La boquilla es un poco grande para mi espacio interdental. Debería haber distintos tamaños.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

15/10/2019

México

México

Excelencia

Producto muy eficas cuya función cumple con todo lo prometido y alto rendimiento ninguna falla. Gran herramienta para cualquier tipo de viaje.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

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Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

09/05/2019

México

México

Innovadora propuesta de limpieza dental profunda

Es un aparato fácil de usar por adultos y niños. La mejora en la limpieza es notable de forma inmediata. El rendimiento de la carga es suficiente para un periodo largo de tiempo. Me parece que el depósito para carga de enjuague bucal es muy pequeña. Para su uso continuo, no es cuestión de la eficiencia del producto sino cuestión de cambio de hábitos en el usuario. Debería existir un estuche para traslado a la oficina y para viajes; para protegerlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8481/05 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

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Avisos legales

  1. Cuando se utiliza en conjunto con un cepillo manual y enjuagues antibacteriales en pacientes con la gingivitis leve a moderada. AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable en aquellas que utilizan poco el hilo dental. Para obtener más información, visite www.philips.com/airfloss/faq.

  2. * *Las versiones de AirFloss Ultra y Pro son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

  3. * * * según la configuración de chorro utilizada