Descontinuado
MCD706/98
Calidad de audio y video excepcional
Philips MCD706 es un dispositivo compacto que te permite disfrutar de las películas en la comodidad de tu casa con escaneo progresivo, un procesador de video de 12 bits, Dolby Digital y un amplificador digital clase D.
Reproducción de DivX
USB directo
El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. La compatibilidad con DivX® te permite disfrutar de los videos codificados en DivX®. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que guarda archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.
El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.
La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.
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