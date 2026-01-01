Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. La compatibilidad con DivX® te permite disfrutar de los videos codificados en DivX®. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que guarda archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.