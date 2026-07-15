ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Descontinuado

Multigroom series 3000 MG3721/77 7 en 1, rostro, cabello y cuerpo

MG3721/77

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Ver todos los beneficios

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

15/07/2026

México

México

Comprador verificado

El producto superó mis expectativas.

El producto es de muy buen material, los accesorios son de muy buena calidad

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-03

10/07/2026

México

México

Comprador verificado

Excelente producto

Me gusto mucho, es un buen producto cumple con lo que prometen y ademas de ser una marca reconocida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-28

09/07/2026

México

México

Comprador verificado

MUY FUNCIONAL

BUEN PRODUCTO, BUENA CALIDAD, BATERIA CON BUENA DURACIÓN Y MUY FUNCIONAL

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1

Date of Use 2026-05-31

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1

Date of Use 2026-05-31

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.