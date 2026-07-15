Descontinuado
8 herramientas
Cuchillas autoafilables
Hasta 60 minutos de autonomía
Accesorios enjuagables
Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.
Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y cabello.
Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.
Premios
4.3
de 5
297
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
GiftGiver843
15/07/2026
México
Comprador verificado
El producto superó mis expectativas.
El producto es de muy buen material, los accesorios son de muy buena calidad
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-03
Alex231
10/07/2026
México
Comprador verificado
Excelente producto
Me gusto mucho, es un buen producto cumple con lo que prometen y ademas de ser una marca reconocida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-28
YAYO PALACIOS
09/07/2026
México
Comprador verificado
MUY FUNCIONAL
BUEN PRODUCTO, BUENA CALIDAD, BATERIA CON BUENA DURACIÓN Y MUY FUNCIONAL
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1
Date of Use 2026-05-31
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1
Date of Use 2026-05-31
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.