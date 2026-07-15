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  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
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  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno
  • Recortador todo en uno

Descontinuado

Multigroom series 30008 en 1, rostro y cabello

MG3730/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto

1 premio

Recortador todo en uno
Pruebe un nuevo estilo, cualquier día de la semana, con este recortador todo en uno duradero. 8 herramientas de calidad que le permiten crear fácilmente el peinado y aspecto facial exacto que desea.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Recortador 8 en 1

Recortador todo en uno

  • 8 herramientas

  • Cuchillas autoafilables

  • Hasta 60 minutos de autonomía

  • Accesorios enjuagables

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Cuchillas de acero templado que no se rompen, no se doblan ni se oxidan

Las cuchillas autoafilables de acero del recortador facial y corporal están reforzadas con hierro y son templadas para una máxima resistencia. Esto resulta en cuchillas que permanecen tan afiladas como el primer día. Sin oxidación. No se necesita aceite de hoja.

Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 8 accesorios

Recorta y perfila tu cabello y vello facial con 8 accesorios

Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y cabello.

Logra un recorte uniforme

Logra un recorte uniforme

Consigue un corte perfecto y uniforme incluso en el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero de la recortadora para cuerpo y barba crean líneas precisas y rectas a fin de lograr un acabado perfecto.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612372

Opiniones

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4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

15/07/2026

México

México

Comprador verificado

El producto superó mis expectativas.

El producto es de muy buen material, los accesorios son de muy buena calidad

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-03

10/07/2026

México

México

Comprador verificado

Excelente producto

Me gusto mucho, es un buen producto cumple con lo que prometen y ademas de ser una marca reconocida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-28

09/07/2026

México

México

Comprador verificado

MUY FUNCIONAL

BUEN PRODUCTO, BUENA CALIDAD, BATERIA CON BUENA DURACIÓN Y MUY FUNCIONAL

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1

Date of Use 2026-05-31

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1

Date of Use 2026-05-31

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  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 