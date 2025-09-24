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Rostro: Multigroom y Cortabarba
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Multigroom series 5000 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1
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MG5730/15
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Peine recortador para barba de 2 mm
Multigroom series 3000 Cortadora de cabello
MultigroomPeine-guía para barba de 1 mm
Multigroom Peine recortador de 12 mm
MultigroomPeine recortador ajustable para barba
Multigroom/All-in-One-TrimmerRecortador de precisión para barba
MultigroomPeine-guía para vello de 9 mm
MultigroomPeine-guía recortador de 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Multigroom series 5000& 7000Lámina pequeña
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