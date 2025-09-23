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Multigroom series 7000 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Descontinuado
Asistencia técnica
MG7720/15
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
Peine recortador para barba de 2 mm
Multigroom series 3000 Cortadora de cabello
MultigroomPeine-guía para barba de 1 mm
Multigroom Peine recortador de 12 mm
MultigroomPeine recortador ajustable para barba
Multigroom/All-in-One-TrimmerRecortador de precisión para barba
MultigroomPeine-guía para vello de 9 mm
MultigroomPeine-guía recortador de 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Recortador corporal
Multigroom series 5000& 7000Lámina pequeña
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual