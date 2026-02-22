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Descontinuado

Multigroom series 700018 en 1, rostro, cabello y cuerpo

MG7785/20

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Estilo y precisión máximos
Perfecciona tu estilo personal con nuestro recortador de máxima precisión y versatilidad. Las 18 herramientas de calidad te permiten crear un estilo único de la cabeza a los pies. Disfruta de la máxima precisión las cuchillas DualCut y el mango de acero de alta calidad con mango de goma.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Recortador 18 en 1 de alta calidad para una máxima versatilidad

Estilo y precisión máximos

  • 18 herramientas

  • Tecnología DualCut

  • 5 horas de autonomía

  • Resistente al agua

Recorta y da forma a tu rostro, cabello y cuerpo con 18 herramientas

Recorta y da forma a tu rostro, cabello y cuerpo con 18 herramientas

Este recortador todo en uno corta y perfila fácilmente tu vello facial y corporal, además de tu cabello.

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

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Opiniones

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4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

22/02/2026

México

México

Comprador verificado

Me gusta mucho mi producto, me funciona perfecto. Lo uso una vez a la semana

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000

06/02/2026

México

México

Empleado de Philips

Comprador verificado

ARTICULO PRACTICO.

[Employee of philipsglobal] muy practica y con sus caja permite organizar todos adecuadamente.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

11/09/2025

México

México

Comprador verificado

Excelente beneficios del produclto

Exactamente lo que andaba buscando. Es mi segundo equipo, el primero me duró casi 10 años. No lo cambio por nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 