16 en 1: para rostro, cabeza y cuerpo
Peine preciso de primera calidad
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Nuestro recortador viene con 16 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!
Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.
Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.
4.4
de 5
60
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Wicho
01/11/2025
México
Comprador verificado
gran afeitada
Excelente resultado en la afeitada, un producto con potencia suficiente para mantener el vello a tu gusto… súper recomendable para todas las edades… muy fácil también su limpieza
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000
04/09/2025
México
Comprador verificado
Felicitaciones por su producto
La calidad del producto en verdad no tiene igual. La duración de la batería es enormemente superior a las demas. Un gran producto a un super precio
Ventajas
Un rotundo si
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000
Multigroom Serie 9000
11/08/2025
México
Comprador verificado
Cuidado personal excelente
Excelente opción para cuidado personal, solo la usa en promedio una vez a la semana de 5 a 10 minutos para detalles de la barba y no la he tenido de cargar nuevamente (llevo con ella 2 meses). NOTA: considero que los cabezales móviles no son para uso prolongado porque me da la impresión de que con el tiempo, y las vibraciones, el sistema de ajuste se puede averiar
Ventajas
Batería, accesorios, potencia, calidad
Contras
Cabezales móviles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra