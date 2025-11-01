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  • Precisión con acero inoxidable
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All-in-One Trimmer 9000 SeriesRecortador 16 en 1

MG9532/15

4.4
| (60) Opiniones | 94% ha recomendado este producto
Precisión con acero inoxidable
Nuestro recortador todo en uno ofrece la versatilidad y precisión que necesita con 16 herramientas de calidad diseñadas para el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables se mantienen tan afiladas como el primer día y el peine guía de precisión de primera calidad lo ayuda a lograr el estilo y el aspecto que desea.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Para rostro, cabello y cuerpo

Precisión con acero inoxidable

  • 16 en 1: para rostro, cabeza y cuerpo

  • Peine preciso de primera calidad

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

16 herramientas para todas sus necesidades de grooming

16 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 16 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.

Máxima precisión con rendimiento duradero

Máxima precisión con rendimiento duradero

Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

60

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

01/11/2025

México

México

Comprador verificado

gran afeitada

Excelente resultado en la afeitada, un producto con potencia suficiente para mantener el vello a tu gusto… súper recomendable para todas las edades… muy fácil también su limpieza

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000

04/09/2025

México

México

Comprador verificado

Felicitaciones por su producto

La calidad del producto en verdad no tiene igual. La duración de la batería es enormemente superior a las demas. Un gran producto a un super precio

Ventajas

Un rotundo si

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000

11/08/2025

México

México

Comprador verificado

Cuidado personal excelente

Excelente opción para cuidado personal, solo la usa en promedio una vez a la semana de 5 a 10 minutos para detalles de la barba y no la he tenido de cargar nuevamente (llevo con ella 2 meses). NOTA: considero que los cabezales móviles no son para uso prolongado porque me da la impresión de que con el tiempo, y las vibraciones, el sistema de ajuste se puede averiar

Ventajas

Batería, accesorios, potencia, calidad

Contras

Cabezales móviles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9555/15 Serie 9000

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Avisos legales

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos

  2. La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte

  3. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra