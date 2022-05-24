Descontinuado
NT1650/16
Comodidad total, sin tirones
Sistema de cubierta protectora
Completamente lavable, batería AA
Alcanza y elimina cómoda y fácilmente el vello no deseado de la nariz y los oídos. Asegúrate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso e introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz a no más de 0.5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera.
Un recortador para nariz, orejas y cejas, diseñado para brindar seguridad y comodidad, el sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no hagan contacto directo con la piel. También está hecho para minimizar la omisión de vellos y los tirones.
Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta de forma fácil y rápida, desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.
3.3
de 5
4
Opiniones
FHGA10
24/05/2022
Argentina
Lindo producto
El producto es acorde a calidad precio. Tiene funciones muy limitada propias para lo que fue creado. El primer uso tuve sensación de miedo, pero resultó todo lo contrario. No produce dolor. Excelente prestaciones en pelos de nariz y orejas.
Ventajas
Materiales
Contras
Uso específico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Pollo134
28/09/2021
Argentina
Me encanta
Es justo lo que necesitaba, corta los pelos de la nariz muy bien y no lastima nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
FGM60
06/03/2022
Argentina
Comprador verificado
Mediocre
Deberia ser mejor,demasiado caro por la prestación que brinda
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Recortador para nariz y orejas
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Recortador para nariz y orejas
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.