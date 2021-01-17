Descontinuado
Sin tirones, garantizado
Sistema de protección, ángulo ideal
Completamente lavable, batería AA
2 peines para cejas, funda
Gracias a la revolucionaria tecnología ProtecTube, una lámina ultra fina con puntas redondeadas protege la cuchilla para evitar la irritación de la piel. Además, se diseñó la cuchilla para evitar que el cabello queden atrapados entre los elementos de corte que se mueven por separado, lo que garantiza que no tirones.
El recortador para nariz se diseñó para formar un ángulo perfecto y, así, alcanzar fácilmente el vello que está dentro del oído, nariz y para su uso en las cejas. Gracias al recortador para nariz de Philips, puedes estar seguro de que todos los vellos no deseados serán eliminados con eficacia.
Tanto la cuchilla y el protector tienen ranuras precisas y afiladas para asegurar que se corten todos los vellos de manera rápida y eficaz.
4.2
de 5
125
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Chávez 1
17/01/2021
México
Comprador verificado
Éste producto es una maravilla cumpliendo al 100
Éste producto cumple al 100 con su propósito. Lo recomiendo completamente.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas
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Marphi
25/09/2019
México
Comprador verificado
Muy buen producto
Lo recomiendo ampliamente corta al ras sin irritación y la recortadora de cejas una maravilla
Ventajas
Calidad y tecnología
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas
Jisso
05/09/2018
México
Comprador verificado
Efectivo
Es un buen producto, funciona bien y no arranca los vellos nasales, es difícil que alcance algunos recovecos del interior de las fosas nasales pero en general cumple muy bien su función
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas
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Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.