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Descontinuado

Nose trimmer series 5000Recortador de precisión para nariz y orejas

NT5650/15

4.2

| (35) Opiniones | 88% ha recomendado este producto

Máxima comodidad, sin tirones

El recortador para nariz Philips serie 5000 recorta suavemente el vello de la nariz y el oído y moldea el pelo. La nueva tecnología PrecisionTrim y el sistema de cubierta protectora se diseñaron para garantizar un recorte fácil y eficiente sin tirones.

Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Recorte detalladamente en la nariz y los oídos con total comodidad

Máxima comodidad, sin tirones

  • Máxima comodidad, sin tirones

  • Sistema de cubierta protectora

  • Completamente lavable, batería AA

  • Recortador de precisión, funda

Recorta el vello de nariz, orejas y detalles con total comodidad

Elimina fácilmente el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma eficaz. Asegúrate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso, introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0.5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera. Para recorte de precisión, utilízalo con o sin el peine-guía de precisión incluido. Ajusta el ángulo para recortar, dar forma y definir los bordes de la barba o la perilla con el cabezal perfilador de precisión.

Recorta fácil y eficaz, sin rasguños ni cortes

Recorta fácil y eficaz, sin rasguños ni cortes

Un recortador para nariz, orejas y cejas, diseñado para brindar seguridad y comodidad, el sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no hagan contacto directo con la piel. También está hecho para minimizar la omisión de vellos y los tirones.

Recorta sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Recorta sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta de forma fácil y rápida, desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

35

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

03/12/2025

México

México

Gran Producto

Muy buen prodcuto, facil de usar y excelente calidad.

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Fecha de uso 2024-11-03

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Fecha de uso 2024-11-03

18/03/2025

México

México

Empleado de Philips

La mejor la trimmer del mercado

[Employee of philipsglobal] buenismo producto! desde que lo uso he notado cambios abismales en mi higiene personal y he reducido considerablemente el tiempo en el que me depilo la nariz. Comprenla!

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Fecha de uso 2024-09-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Fecha de uso 2024-09-18

18/03/2025

México

México

Empleado de Philips

El producto tiene grandes funciones y gran diseño

[Employee of philipsglobal] Gran producto, facíl y práctico de usar para todas las edades

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Fecha de uso 2025-02-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

Fecha de uso 2025-02-18

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Avisos legales

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 