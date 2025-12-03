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Descontinuado

Philips Serie 5000 Recortador de narizRecortador de precisión para nariz, orejas y cejas

NT5650/16

4.2
| (35) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Máxima comodidad, sin tirones
El recortador para nariz Philips serie 5000 recorta suavemente el vello de la nariz, el oído y las cejas y moldea el pelo. La nueva tecnología PrecisionTrim y el sistema de cubierta protectora se diseñaron para garantizar un recorte fácil y eficiente sin tirones.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Recorte detalladamente en la nariz, los oídos y las cejas con total comodidad

Máxima comodidad, sin tirones

  • 5 peines-guía desmontables (de 2 mm, 3 mm, 5 mm y 7 mm)

  • Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos

  • 61 minutos de uso sin cable/una hora de carga

  • Accesorio de alcance posterior

  • Garantía de hasta 5 años

Recorta el vello de nariz, orejas, detalles y cejas con comodidad

Recorta el vello de nariz, orejas, detalles y cejas con comodidad

Elimina fácilmente el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma eficaz. Asegúrate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso, introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0.5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera. Para el vello de cejas, introduce uno de los dos peines-guía (3 y 5 mm) en las ranuras y recorta con una ligera presión moviendo en dirección contraria a la del crecimiento del vello para recortar la ceja de forma uniforme a la longitud deseada. Para recorte de precisión, utilízalo con o sin el peine-guía de precisión incluido. Ajusta el ángulo para recortar, dar forma y definir los bordes de la barba o la perilla con el cabezal perfilador de precisión.

Recorta fácil y eficaz, sin rasguños ni cortes

Recorta fácil y eficaz, sin rasguños ni cortes

Un recortador para nariz, orejas y cejas, diseñado para brindar seguridad y comodidad, el sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no hagan contacto directo con la piel. También está hecho para minimizar la omisión de vellos y los tirones.

Recorta sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Recorta sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta de forma fácil y rápida, desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

35

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

03/12/2025

México

México

Gran Producto

Muy buen prodcuto, facil de usar y excelente calidad.

Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas

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18/03/2025

México

México

Empleado de Philips

La mejor la trimmer del mercado

[Employee of philipsglobal] buenismo producto! desde que lo uso he notado cambios abismales en mi higiene personal y he reducido considerablemente el tiempo en el que me depilo la nariz. Comprenla!

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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18/03/2025

México

México

Empleado de Philips

El producto tiene grandes funciones y gran diseño

[Employee of philipsglobal] Gran producto, facíl y práctico de usar para todas las edades

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. La garantía ofrece cobertura por hasta 5 años, lo cual incluye una garantía global estándar de 2 años, con 3 años adicionales disponibles al registrar el dispositivo en un plazo de 90 días después de la compra.

  2. Se aplica exclusivamente a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto EE. UU., Canadá y China.