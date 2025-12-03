Descontinuado
5 peines-guía desmontables (de 2 mm, 3 mm, 5 mm y 7 mm)
Afeitadora en 2D con seguimiento de contornos
61 minutos de uso sin cable/una hora de carga
Accesorio de alcance posterior
Garantía de hasta 5 años
Elimina fácilmente el vello no deseado de la nariz y las orejas de forma eficaz. Asegúrate de tener las fosas nasales limpias antes de su uso, introduce con cuidado el recortador dentro de la nariz no más de 0.5 cm y haz círculos lentamente. Al recortar el vello de las orejas, asegúrate de que no haya cera. Para el vello de cejas, introduce uno de los dos peines-guía (3 y 5 mm) en las ranuras y recorta con una ligera presión moviendo en dirección contraria a la del crecimiento del vello para recortar la ceja de forma uniforme a la longitud deseada. Para recorte de precisión, utilízalo con o sin el peine-guía de precisión incluido. Ajusta el ángulo para recortar, dar forma y definir los bordes de la barba o la perilla con el cabezal perfilador de precisión.
Un recortador para nariz, orejas y cejas, diseñado para brindar seguridad y comodidad, el sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no hagan contacto directo con la piel. También está hecho para minimizar la omisión de vellos y los tirones.
Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta de forma fácil y rápida, desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.
4.2
de 5
35
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Quizy
03/12/2025
México
Gran Producto
Muy buen prodcuto, facil de usar y excelente calidad.
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
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18/03/2025
México
Empleado de Philips
La mejor la trimmer del mercado
[Employee of philipsglobal] buenismo producto! desde que lo uso he notado cambios abismales en mi higiene personal y he reducido considerablemente el tiempo en el que me depilo la nariz. Comprenla!
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
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lics10
18/03/2025
México
Empleado de Philips
El producto tiene grandes funciones y gran diseño
[Employee of philipsglobal] Gran producto, facíl y práctico de usar para todas las edades
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Serie 5000 Recortador de nariz NT5650/16 Recortador de precisión para nariz, orejas y cejas
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
La garantía ofrece cobertura por hasta 5 años, lo cual incluye una garantía global estándar de 2 años, con 3 años adicionales disponibles al registrar el dispositivo en un plazo de 90 días después de la compra.
Se aplica exclusivamente a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto EE. UU., Canadá y China.