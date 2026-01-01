Descontinuado
PET704K/00
El entretenimiento viaja contigo
Siéntate, relájate y mira películas dondequiera que estés en la pantalla LCD TFT de 7” de Philips PET704. Disfruta de tus DVD, MP3 y CD favoritos o mira fotos JPEG en cualquier momento y lugar.
Además de utilizarlo en automóviles con el adaptador incluido, puedes usar el reproductor en la comodidad de tu hogar con sólo conectarlo en tu televisor. Controla la reproducción con el control remoto suministrado, siéntate, relájate y disfruta de tus DVD favoritos.
La batería recargable incorporada es compacta y dura mucho más. Reproduce hasta 2,5 horas de video con una sola carga.
El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW y (S)VCD. DVD+/-R es la abreviatura que se utiliza para los lectores de DVD que pueden reproducir los formatos de DVD grabables convencionales. DVD+/-RW, por otra parte, son lectores compatibles con los formatos de discos regrabables. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución.
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