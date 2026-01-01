Reproduce (S)VCD, DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW y (S)VCD. DVD+/-R es la abreviatura que se utiliza para los lectores de DVD que pueden reproducir los formatos de DVD grabables convencionales. DVD+/-RW, por otra parte, son lectores compatibles con los formatos de discos regrabables. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución.