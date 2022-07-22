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PicoPix MaxTV Proyector móvil

Descontinuado

Asistencia técnica

PicoPix MaxTVProyector móvil

PPX720/INT

PicoPix MaxTV Proyector móvil

Descontinuado

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Software y controladores

Actualización de software

  • versión: V1.0.56
  • ZIP archivo, 469.7 MB
  • 22 July 2022

Acuerdo de licencia de usuario final

  • versión: 1.0
  • TXT archivo, 13.7 kB
  • 23 January 2023

Manuales y documentación

Certificados CE

  • PDF archivo, 54.5 kB
  • 20 December 2022

Manual del usuario

  • PDF archivo, 5.1 MB
  • 20 December 2022

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