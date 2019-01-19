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  • Máquina para detalles y barba todo en uno
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Descontinuado

Multigroom series 3000Máquina para detalles y barba 3 en 1

QG3320/15

4.1
| (35) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
Máquina para detalles y barba todo en uno
Prueba estilos distintos de barba, bigote y patillas con este recortador todo en uno. Los 3 accesorios te permiten probar fácilmente distintos estilos.
Ver todos los beneficios

Recortador resistente al agua 3 en 1 para máxima versatilidad

Máquina para detalles y barba todo en uno

  • 2 accesorios y 1 peine recortador

  • inalámbrico, totalmente lavable

  • cuchillas suaves con la piel

  • 60 min de uso inalámbrico/10 h de carga

Recorta el vello de tu rostro, cuello y patillas para darle un toque final a tu estilo

Utiliza el recortador grande sin peine para completar tu estilo y conseguir líneas limpias y definidas alrededor de los bordes de la barba.

18 longitudes ajustables (1-18 mm) para una barba corta o larga uniforme

Recórtate la barba con la longitud exacta que deseas bloqueando la posición que se ajuste a la apariencia que quieres lograr. El peine recortador para barba corta y larga ofrece 18 posiciones de longitud, entre 1 mm y 18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.

Deshazte suavemente del vello no deseado de la nariz y los oídos

Elimina el vello no deseado de la nariz y los oídos, de forma fácil y cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

35

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

19/01/2019

España

España

Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Sí, recomiendo este producto

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08/11/2017

España

España

Excelente

lo compre para recortar la barba y cortar el pelo en los lados y funciona perfectamente nunca falla y muy cómodo de usar

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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10/06/2016

España

España

Comprador verificado

Versatil

Versátil, ligera. SE me estropeo la poco tiempo y me dieron una nueva.

Sí, recomiendo este producto

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