Descontinuado
2 accesorios y 1 peine recortador
inalámbrico, totalmente lavable
cuchillas suaves con la piel
60 min de uso inalámbrico/10 h de carga
Utiliza el recortador grande sin peine para completar tu estilo y conseguir líneas limpias y definidas alrededor de los bordes de la barba.
Recórtate la barba con la longitud exacta que deseas bloqueando la posición que se ajuste a la apariencia que quieres lograr. El peine recortador para barba corta y larga ofrece 18 posiciones de longitud, entre 1 mm y 18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.
Elimina el vello no deseado de la nariz y los oídos, de forma fácil y cómoda.
4.1
de 5
35
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
josemcv
08/11/2017
España
Excelente
lo compre para recortar la barba y cortar el pelo en los lados y funciona perfectamente nunca falla y muy cómodo de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
sapiflor
10/06/2016
España
Comprador verificado
Versatil
Versátil, ligera. SE me estropeo la poco tiempo y me dieron una nueva.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer