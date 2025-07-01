ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

OneBlade Cuchilla de repuesto

Asistencia técnica

OneBladeCuchilla de repuesto

QP630/51

OneBlade Cuchilla de repuesto

Ir a la tienda

Inicie sesión o cree una cuenta

Registra tu producto

Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.

Regístrese ahora

Garantía y servicio técnico

Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo