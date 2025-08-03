Descontinuado
Batería recargable de iones de litio
Peine-guía de precisión de 12 longitudes
Uso en seco y húmedo
Indicador de batería
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que puedes utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
Premios
4.3
de 5
203
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
Jesus o
03/08/2025
México
Comprador verificado
Buen producto
Muy cómoda de manejar y buena potencia! Cumple plenamente con su trabajo. Recomendado
Ventajas
Buen corte, buena duración de bateria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro Cara y Cuerpo QP6542/10 Face + Body
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro Cara y Cuerpo QP6542/10 Face + Body
Rafin
07/04/2023
México
Comprador verificado
Excelente Producto
Este producto me funciona muy bien, no irrita y tiene excelente comodidad
Ventajas
Suavidad y Facilidad
Contras
No dice nada de Cambio de cuchilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
.JP.
13/07/2022
México
Comprador verificado
No esperaba tan buenos resultados
No esperaba tan buenos resultados, es un producto buenísimo, después de usarla unas semanas le he comprado una a mi padre porque merece la pena para personas de edad avanzada también
Ventajas
no corta, es cómoda, rápida, el cepillo con diferentes niveles es muy práctico, hace un trabajo muy bueno
Contras
no me dieron funda, y he visto en otras tiendas el mismo paquete con funda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.