Descontinuado
3.9
de 5
52
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
ARIELL
10/06/2013
España
Practica para usos diarios y viajes... Lo mejor del mercado al 2013.
Me encanto el diseño y presentación del producto. Tuve 2 maquinas anteriores de Philips, esta es la tercera y la verdad que este producto es superior a los anteriores... la cortadora es excelente, no me arrepiento haberla comprado... y continuar con la marca.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua
Roly56
04/09/2025
Argentina
Muy buena. Necesito un repuesto...
Es una excelente afeitadora. Ya hace varios años que la tengo, necesito comprar el cabezal QS6100/50. Saben donde puedo comprarlo?
Ventajas
225
Contras
0
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2023-09-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2023-09-03
06/11/2020
Argentina
Excelente producto
Hace 5 años que la tengo y sigue funcionando perfectamente, la batería sigue bien hasta 3/4 cortes dura y los accesorios nunca se los cambie. Los accesorios que trae son muy buenos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2018-11-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2018-11-06