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StyleShaver QS6140/32 modelador y afeitadora resistente al agua

QS6140/32

3.9

| (52) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

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Opiniones

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3.9

de 5

52

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

10/06/2013

España

España

Practica para usos diarios y viajes... Lo mejor del mercado al 2013.

Me encanto el diseño y presentación del producto. Tuve 2 maquinas anteriores de Philips, esta es la tercera y la verdad que este producto es superior a los anteriores... la cortadora es excelente, no me arrepiento haberla comprado... y continuar con la marca.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

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04/09/2025

Argentina

Argentina

Muy buena. Necesito un repuesto...

Es una excelente afeitadora. Ya hace varios años que la tengo, necesito comprar el cabezal QS6100/50. Saben donde puedo comprarlo?

Ventajas

225

Contras

0

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Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2023-09-03

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Fecha de uso 2023-09-03

06/11/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Hace 5 años que la tengo y sigue funcionando perfectamente, la batería sigue bien hasta 3/4 cortes dura y los accesorios nunca se los cambie. Los accesorios que trae son muy buenos.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2018-11-06

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Fecha de uso 2018-11-06

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