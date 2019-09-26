Descontinuado
QS6141/32
Crea tu estilo
Crea tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este modelador de barba y afeitadora de doble terminación tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba arreglada o afeitada al ras.
intervalos de 0,5 mm
Recortador doble
75 min. de uso sin cable/4 h de carga
Afeitadora de doble lámina
El recortador totalmente metálico (32 mm) y el peine con 12 posiciones ajustables le permite tener el largo exacto de barba que desea. Fije la posición perfecta con la rueda de ajuste. El recortador de metal duradero posee bordes redondeados para prevenir la irritación y garantiza un corte preciso y parejo.
La nueva afeitadora de doble lámina le permite una afeitada de acuerdo a su estilo. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.
Retire el peine ajustable y obtendrá un recortador doble totalmente metálico. Use el lado de 32 mm para un corte de alto rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con precisión en aquellos lugares difíciles de acceder. Las puntas redondeadas garantizan una suave sensación al tacto. Los elementos de corte más finos brindan resultados excelentes para los detalles más pequeños o áreas como bajo la nariz o alrededor de la boca.
3.9
de 5
78
Opiniones
Daniel9876789
26/09/2019
México
Perfecta
Está perfecta solo 2 detalles no es completamente contra el agua y no puedo conseguir repuestos, llevo mas de 1 año y no me dan solución para El capuchal de las cuchillas .. help !
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
MostroCM
22/09/2019
México
Producto altamente recomendable
Hace 5 años compré este producto y al día de hoy todo funciona perfectamente, excelente funcionamiento y diseño muy bonito, la recomiendo completamente!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
DiegoC
28/08/2019
México
Recomendable
La batería es duradera, el recortador con posiciones ajustables es muy bueno y fácil de limpiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler