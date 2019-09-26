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Descontinuado

StyleShaverModelador y afeitadora resistente al agua

QS6141/32

3.9

| (78) Opiniones

Crea tu estilo

Crea tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este modelador de barba y afeitadora de doble terminación tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba arreglada o afeitada al ras.

Ver todos los beneficios

Recorta, estiliza, afeita: crea tu estilo

Crea tu estilo

  • intervalos de 0,5 mm

  • Recortador doble

  • 75 min. de uso sin cable/4 h de carga

  • Afeitadora de doble lámina

Recortador de barba corta y larga: 12 posiciones de largo desde 0,5 a 10 mm

Recortador de barba corta y larga: 12 posiciones de largo desde 0,5 a 10 mm

El recortador totalmente metálico (32 mm) y el peine con 12 posiciones ajustables le permite tener el largo exacto de barba que desea. Fije la posición perfecta con la rueda de ajuste. El recortador de metal duradero posee bordes redondeados para prevenir la irritación y garantiza un corte preciso y parejo.

Nueva afeitadora de lámina: Afeita 20% más rápido que antes

Nueva afeitadora de lámina: Afeita 20% más rápido que antes

La nueva afeitadora de doble lámina le permite una afeitada de acuerdo a su estilo. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.

Recortador totalmente metálico de 15 o 32 mm, para detalles perfectos

Recortador totalmente metálico de 15 o 32 mm, para detalles perfectos

Retire el peine ajustable y obtendrá un recortador doble totalmente metálico. Use el lado de 32 mm para un corte de alto rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con precisión en aquellos lugares difíciles de acceder. Las puntas redondeadas garantizan una suave sensación al tacto. Los elementos de corte más finos brindan resultados excelentes para los detalles más pequeños o áreas como bajo la nariz o alrededor de la boca.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 5

78

Opiniones

26/09/2019

México

México

Perfecta

Está perfecta solo 2 detalles no es completamente contra el agua y no puedo conseguir repuestos, llevo mas de 1 año y no me dan solución para El capuchal de las cuchillas .. help !

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

22/09/2019

México

México

Producto altamente recomendable

Hace 5 años compré este producto y al día de hoy todo funciona perfectamente, excelente funcionamiento y diseño muy bonito, la recomiendo completamente!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

28/08/2019

México

México

Recomendable

La batería es duradera, el recortador con posiciones ajustables es muy bueno y fácil de limpiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

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