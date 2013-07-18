Esta maquinilla permite hacer el arreglo de la barba y afeitado con el mismo aparato, el concepto es muy bueno. Sin embargo tiene unos cuantos peros y hay otros productos de Philips que lo hacen mucho mejor. El barbero hay que tener cuidado al usarlo, tiene que apoyar todo el protector de plástico en la barba, de lo contrario puede que cortes el pelo irregularmente, hacer esto, al menos en mi caso, hace que el afeitado sea más lento (antes tenía también un aparato de Philips). Si llevas barba y te arreglas la forma para darle contorno, la afeitadora funciona bien en la parte de la cara, pero no en la parte del cuello. El primer día me dejó la piel fatal, con marcas que seguían al día siguiente. Sin embargo la piel se habitúa y luego ya no sucede esto, aunque no es especialmente suave. Lo más negativo de esto es que se deja demasiados pelos sin afeitar, aunque tengas en cuenta el manual donde especifica que el pelo puede salir en diferentes dimensiones, hay pelos no se afeitan ni por esas. Este último punto me parece muy negativo para un producto de esta gama. Lo bueno es que si viajas y no eres muy exigente con el afeitado, te vale con un único aparato. En conclusión: como barbero lo recomiendo porque puede merecer la pena, pero para el afeitado, no.