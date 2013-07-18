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Descontinuado

StyleShavermodelador y afeitadora resistente al agua

QS6160/32

3.3

| (3) Opiniones

Expresa tu estilo

Crea el look preciso que deseas con Styleshaver. Con un solo giro de la muñeca, este recortador de barba y perfilador con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta una barba de 3 días o un afeitado total, incluso en barbas duras.

Ver todos los beneficios

Recorta, modela y afeita con un solo producto

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  • Pro

Recortador para barba con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm

Recortador para barba con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm

El recortador grande (32 mm) para barba y barba incipiente de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente el largo que quieres. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El duradero recortador metálico posee bordes redondeados suaves con la piel que garantizan un corte preciso y uniforme.

Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos

Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos

Retira el peine recortador de longitud ajustable y debajo encontrarás un recortador de precisión reversible. De un lado es un recortador de 32 mm de alto rendimiento. Al darle la vuelta encontrarás un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para alcanzar lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Está diseñado para cortar muy cerca a la raíz y, al mismo tiempo, proteger tu piel. Su diseño pequeño y en ángulo hace muy fácil ver lo que estás haciendo para lograr líneas y detalles finos.

Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más difíciles

Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más difíciles

La afeitadora de doble lámina permite eliminar fácilmente la barba muy corta, incluso en el cuello. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.

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3.3

de 5

3

Opiniones

3
2

18/07/2013

España

España

Este producto hace lo que tiene que hacer.

La máquina tiene dos herramientas para cortar. A la que sirve para cortar la barba se le puede poner un par de cabezales/peines con los que cortarte la barba con hasta 1cm de longitud. Corta rápido y bien. Es decir, si se quiere una maquina barbero es ideal, cómoda, se carga rápido y se lava facilmente. Pero para afeitar a ras de piel con la herramienta de afeitado hay otras opciones mejores en el mismo Philips (mi maquinilla Philips antigua de hace 15 años con las cuchillas aun con originales apura más). Incluso después de haber acortado los pelos, da pequeños y quedar 4 pelos sueltos da tironcillos y no apura tanto como otras máquinas de uso unicamente para afeitado. Si es para afeitarte no es la mejor, como barbero funciona muy bien aunque sí he notado que al usarla como barbero los pelos cortados "saltan" bastante más de lo habitual hasta antes de utilizarla y luego hay que darle un buen repaso al lavamanos para quitar los pelos que quedan por aquí y por allá.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

23/09/2013

España

España

Sólo le veo una pega

La parte del perfilador de barba lo encuentro excelente, de fácil manejo y limpieza. Además ofrece una amplia posibilidad de cortes y acabados. Es muy ergonómico, apenas pesa y su diseño es moderno. Si hubiera que pedirle algo sería un mayor apurado a la afeitadora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/41 Wet & dry facial styler & shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/41 Wet & dry facial styler & shaver

29/08/2013

España

España

Todo en uno, pero no es excelente en nada

Esta maquinilla permite hacer el arreglo de la barba y afeitado con el mismo aparato, el concepto es muy bueno. Sin embargo tiene unos cuantos peros y hay otros productos de Philips que lo hacen mucho mejor. El barbero hay que tener cuidado al usarlo, tiene que apoyar todo el protector de plástico en la barba, de lo contrario puede que cortes el pelo irregularmente, hacer esto, al menos en mi caso, hace que el afeitado sea más lento (antes tenía también un aparato de Philips). Si llevas barba y te arreglas la forma para darle contorno, la afeitadora funciona bien en la parte de la cara, pero no en la parte del cuello. El primer día me dejó la piel fatal, con marcas que seguían al día siguiente. Sin embargo la piel se habitúa y luego ya no sucede esto, aunque no es especialmente suave. Lo más negativo de esto es que se deja demasiados pelos sin afeitar, aunque tengas en cuenta el manual donde especifica que el pelo puede salir en diferentes dimensiones, hay pelos no se afeitan ni por esas. Este último punto me parece muy negativo para un producto de esta gama. Lo bueno es que si viajas y no eres muy exigente con el afeitado, te vale con un único aparato. En conclusión: como barbero lo recomiendo porque puede merecer la pena, pero para el afeitado, no.

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6160/32 perfilador y afeitadora resistente al agua

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