ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen de un solo producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo

Descontinuado

Beardtrimmer series 5000Recortador de barba resistente al agua

QT4022/15

3.1

| (35) Opiniones

Recortador para barba corta perfecta

Este recortador Philips para barba de 2 días ofrece un rendimiento de corte superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.

Ver todos los beneficios

Protege la piel

Recortador para barba corta perfecta

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de carbono tipo diamante

  • 60 min de uso inalámbrico/1 h de carga

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de longitud, desde 0,5 a 10 mm

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de longitud, desde 0,5 a 10 mm

Solo seleccione y asegure la longitud que desee: desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta una barba larga de 10 mm, con diferencias exactas 0,5 mm.

Posición de 0,5 mm para una perfecta barba de 3 días todos los días.

Utiliza la cortadora en la primera posición para obtener una perfecta barba de 3 días de solo 0,5 mm.

El indicador de la batería muestra el estado de la misma (baja/llena)

El indicador de la batería se ilumina en verde cuando la batería está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

35

Opiniones

01/08/2014

España

España

Excelente relación calidad precio

Después de ver la mayoría de comentarios crei que me había equivocado de producto, nada mas lejos de la realidad. Discrepo totalmente, de lo mejor que tiene la máquina es el diseño, al tener el peine a la altura del cabezal permite llegar con mucha facilidad a zonas difíciles, como debajo de la nariz. Philips no me ha decepcionado, buen producto a un precio muy competitivo. Felicidades

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

26/07/2014

España

España

Mejor que otras marcas

El afeitado es suave y rápido y tiene un montón de posiciones. Además, me encanta lo silenciosa que es. A diferencia de los demás comentarios, yo no he tenido ningún problema. Mi barba es poco espesa, no sé si tendrá algo que ver. Por poner una pega, la forma de la máquina hace un poco incómodo el paso del cuello a la cara. En cualquier caso, me ha encantado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua

21/08/2018

Argentina

Argentina

Excelente

Muy buen producto, super satisfecho. Pero ahora estoy con problemas de batería, Aunque duro 2 años, ya no carga para usar sin cable. Se puede cambiar? donde puedo conseguirla?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.