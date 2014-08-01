Descontinuado
QT4022/15
Recortador para barba corta perfecta
Este recortador Philips para barba de 2 días ofrece un rendimiento de corte superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de carbono tipo diamante
60 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Solo seleccione y asegure la longitud que desee: desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta una barba larga de 10 mm, con diferencias exactas 0,5 mm.
Utiliza la cortadora en la primera posición para obtener una perfecta barba de 3 días de solo 0,5 mm.
El indicador de la batería se ilumina en verde cuando la batería está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.
3.1
de 5
35
Opiniones
Gegova
01/08/2014
España
Excelente relación calidad precio
Después de ver la mayoría de comentarios crei que me había equivocado de producto, nada mas lejos de la realidad. Discrepo totalmente, de lo mejor que tiene la máquina es el diseño, al tener el peine a la altura del cabezal permite llegar con mucha facilidad a zonas difíciles, como debajo de la nariz. Philips no me ha decepcionado, buen producto a un precio muy competitivo. Felicidades
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua
sroigmas
26/07/2014
España
Mejor que otras marcas
El afeitado es suave y rápido y tiene un montón de posiciones. Además, me encanta lo silenciosa que es. A diferencia de los demás comentarios, yo no he tenido ningún problema. Mi barba es poco espesa, no sé si tendrá algo que ver. Por poner una pega, la forma de la máquina hace un poco incómodo el paso del cuello a la cara. En cualquier caso, me ha encantado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 barbero resistente al agua
Marcee81
21/08/2018
Argentina
Excelente
Muy buen producto, super satisfecho. Pero ahora estoy con problemas de batería, Aunque duro 2 años, ya no carga para usar sin cable. Se puede cambiar? donde puedo conseguirla?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua