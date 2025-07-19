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  • La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
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Descontinuado

arcitecAfeitadora eléctrica

RQ1050/18

3.2
| (10) Opiniones

1 premio

La mejor afeitadora, la número 1 del mundo
La afeitadora eléctrica arcitec RQ1050 de Philips es la solución ideal para los hombres que buscan siempre lo mejor. Con la combinación de Flex & Pivot Action y los cabezales de afeitado Triple Track tendrás una afeitada perfecta al ras, incluso en el cuello.
Ver todos los beneficios

Afeitado al ras, incluso en el cuello

La mejor afeitadora, la número 1 del mundo

Flex & Pivot Action se adapta a cada curva

Flex & Pivot Action se adapta a cada curva

Tres cabezales que se flexionan independientemente en una unidad de afeitado que gira en todas las direcciones. Esta combinación garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los vellos más difíciles del cuello.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres cuchillas de afeitado Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado giratorios estándar de una sola cuchilla.

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Especificaciones técnicas

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Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 5

10

Opiniones

3
2

19/07/2025

España

España

Excelente calidad, además los repuestos de cabezales se pueden comprar en AliExpress muy baratos

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050/17 Electric shaver

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26/03/2020

España

España

Funcionamiento Perfecto durante 11 años

La llevo usando 11 años y no he tenido ningún problema, sigue funcionando como el primer día, la batería no ha perdido casi nada su capacidad y el afeitado muy bueno, aunque acabo de adquirir una nueva (la cambio porque las de ahora son más avanzadas) esta la guardaré como reserva.

Ventajas

Batería hasta 3 semana de uso normal, suavidad de afeitado, fácil limpieza

Contras

No se puede usar con cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050 Electric shaver

14/11/2009

España

España

REPUESTOS

La afeitadora es extraordinaria, con una capacidad de corte y apurado perfectos en mínimo espacio de tiempo, en 5 min. tienes un afeitado muy bueno y diario. La única pega es encontrar el repuesto del cabezal, ya que al cabo de 2 años que llevo con ella, con uso diario, se va desgastando. Muy buena, pero hay que ver lo de los repuestos.

Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050/17 Electric shaver

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