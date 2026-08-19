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Shaver series 7000 SensoTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 7000 SensoTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

RQ1175/16

Shaver series 7000 SensoTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

Descontinuado

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  • Cómo limpiar la afeitadora Philips S5000–S7000 | Guía sencilla paso a paso
    Cómo limpiar la afeitadora Philips S5000–S7000 | Guía sencilla paso a paso

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Manuales y documentación

Manual de información importante

  • PDF archivo, 4.1 MB
  • 14 April 2022

Manual del usuario

  • PDF archivo, 41.3 MB
  • 20 April 2022

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