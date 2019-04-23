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Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

RQ11/50

4

| (10) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

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Opiniones

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4.0

de 5

10

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

2

23/04/2019

España

España

Repuesto cuchillas larga duración

Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

23/12/2017

España

España

Facilidad de uso. Producto caro

Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

27/09/2012

España

España

Este producto es fantástico. Puedo afeitarme en menos de cinco minutos.

Me encanta porque puedo afeitarme en menos de cinco minutos, deja unos resultados excepcionales y sobretodo por lo comodísimo que es. Además viene con un soporte que hace que me sea más fácil volver a usarlo. En definitiva, decirle a todo el mundo que no se lo piense, que es un gasto muy bien aprovechado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

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