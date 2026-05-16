Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
La nueva afeitadora serie 1000 de Philips le ofrece un afeitado rápido y al ras con el sistema de afeitado mejorado. El acero europeo autoafilable de alta calidad corta con precisión hasta por 24 meses para garantizar siempre una experiencia de afeitado agradable.
Cuchillas PowerCut
Cabezales Flex 3D
En seco y húmedo
Abierto con un solo toque
Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.
El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.
Los cabezales de afeitado flotantes se adaptan a las curvas de tu rostro y cuello, incluso en las zonas más difíciles de alcanzar.
4.3
de 5
381
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Oso 80
16/05/2026
México
Comprador verificado
Rasura muy bien
Tiene bue. Material asi mismo retiene mas su carga desde la primera carga no ha requerido nuevamente
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-03-01
jbravov
10/03/2026
México
Comprador verificado
super recomendable
Realmente no imagine que fuera un producto tan excelente deja muy bien el corte de vello en la cara y muy práctico.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2025-02-10
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2025-02-10
El Doc
01/03/2026
México
Comprador verificado
Un articulo que no debe faltar en tu equipo
Es un producto muy versatil, ergonòmico y pràctico
Ventajas
BUENA RELACIÒN PRECIO CALIDAD EFICIENCIA
Contras
NIINGUNA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-03-01
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Fuente de datos: laboratorio de investigación de Philips
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.