ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
  • Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas

Shaver 1000 seriesAfeitadora eléctrica

S1881/02

4.3

| (381) Opiniones | 87% ha recomendado este producto

Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas

La nueva afeitadora serie 1000 de Philips le ofrece un afeitado rápido y al ras con el sistema de afeitado mejorado. El acero europeo autoafilable de alta calidad corta con precisión hasta por 24 meses para garantizar siempre una experiencia de afeitado agradable.

Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas

  • Cuchillas PowerCut

  • Cabezales Flex 3D

  • En seco y húmedo

  • Abierto con un solo toque

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Las 27 cuchillas autoafilables con 3,5 millones de movimientos de corte por minuto cortan cada pelo de forma uniforme para lograr un acabado suave y uniforme en cada sesión de afeitado.

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.

Cabezales Flex 3D para zonas difíciles de alcanzar

Cabezales Flex 3D para zonas difíciles de alcanzar

Los cabezales de afeitado flotantes se adaptan a las curvas de tu rostro y cuello, incluso en las zonas más difíciles de alcanzar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

381

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

16/05/2026

México

México

Comprador verificado

Rasura muy bien

Tiene bue. Material asi mismo retiene mas su carga desde la primera carga no ha requerido nuevamente

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

10/03/2026

México

México

Comprador verificado

super recomendable

Realmente no imagine que fuera un producto tan excelente deja muy bien el corte de vello en la cara y muy práctico.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2025-02-10

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2025-02-10

01/03/2026

México

México

Comprador verificado

Un articulo que no debe faltar en tu equipo

Es un producto muy versatil, ergonòmico y pràctico

Ventajas

BUENA RELACIÒN PRECIO CALIDAD EFICIENCIA

Contras

NIINGUNA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-03-01

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Fuente de datos: laboratorio de investigación de Philips

  2. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.

  3. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.

  4. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.