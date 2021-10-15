Descontinuado
Sistema de cuchillas ComfortCut
30 min de uso inalám./8 horas de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeados se desliza suavemente, mientras protege la piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.
Premios
4.3
de 5
157
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Mauriciou
15/10/2021
México
Funciones tales y como las esperaba
Conocimiento e identificación de la marca, uso de toda la vida y gusto por el diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
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Flaquito
25/06/2021
México
Comprador verificado
El producto me ha funcionado de maravilla.
Me gustó la imagen y diseño del producto. Muy buen producto.
Ventajas
Funciona de maravilla
Contras
No encontré
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Cas492
19/04/2021
México
Comprador verificado
Tiene una batería muy duradera
La verdad un buen producto sirve muy bien, la batería dura bastante y con el uso no se desgasta. Además puedes usarla si la piel está mojada y sigue sirviendo de maravilla
Ventajas
Batería, manejo, eficacia
Contras
Ruido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5050/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación