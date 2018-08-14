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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica en seco

S5110/04

3.9
| (246) Opiniones | 82% ha recomendado este producto

2 Premios

Afeitada rápida y al ras
Shaver serie 5000 le da velocidad a tu rutina matutina gracias al rápido Sistema de cuchillas MultiPrecision y los cabezales totalmente lavables.
Ver todos los beneficios

Afeitada rápida y al ras

  • Sistema de cuchillas MultiPrecision

  • Cabezales Flex de cinco direcciones

  • Recortador de precisión SmartClick

Las cuchillas levantan y luego cortan los vellos largos y cortos para una afeitada rápida

Las cuchillas levantan y luego cortan los vellos largos y cortos para una afeitada rápida

Obtén una afeitada rápida y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.

Los cabezales tienen 5 posiciones para brindar una afeitada rápida y al ras

Los cabezales tienen 5 posiciones para brindar una afeitada rápida y al ras

Los cabezales Flex de 5 posiciones con 5 movimientos independientes garantiza el contacto cerca de la piel para lograr una afeitada rápida y al ras incluso en la línea de la mandíbula y el cuello.

Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

Afeitada al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

246

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

14/08/2018

México

México

Comprador verificado

Excelente

Excelente producto, recomendable, se manipula bien y bastante rápido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/04 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/04 Dry electric shaver

23/11/2017

México

México

Excelente producto

Funciona excelentemente y deja una sensacion de suavidad en la piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/04 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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16/05/2022

España

España

Comprador verificado

Es muy suave

El afeitado es muy suave y silencioso, no hace casi nada de ruido y eso se agradece. Muy cómoda de limpiar después de su uso.

Ventajas

Suavidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5550/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5550/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

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