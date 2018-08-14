Descontinuado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
Cabezales Flex de cinco direcciones
Recortador de precisión SmartClick
Obtén una afeitada rápida y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.
Los cabezales Flex de 5 posiciones con 5 movimientos independientes garantiza el contacto cerca de la piel para lograr una afeitada rápida y al ras incluso en la línea de la mandíbula y el cuello.
Afeitada al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.
Premios
3.9
de 5
246
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
Raul15
14/08/2018
México
Comprador verificado
Excelente
Excelente producto, recomendable, se manipula bien y bastante rápido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/04 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/04 Dry electric shaver
Luigi
23/11/2017
México
Excelente producto
Funciona excelentemente y deja una sensacion de suavidad en la piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/04 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/04 Dry electric shaver
Juan321
16/05/2022
España
Comprador verificado
Es muy suave
El afeitado es muy suave y silencioso, no hace casi nada de ruido y eso se agradece. Muy cómoda de limpiar después de su uso.
Ventajas
Suavidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5550/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5550/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo