Descontinuado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
45 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitado al ras sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.
Premios
4.2
de 5
281
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Agnor
07/02/2022
México
Comprador verificado
Fantástico producto muy versatil
Rasura muy bien y rápido, no jalones los cabellos, y la pila dura un buen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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Lobo 62
04/10/2021
México
Producto magnífico
Por su facilidad en ser todo terreno. Recomendado a quienes aprovechan la ducha para rasurarse
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Sin sobre nombre
30/11/2020
México
Comprador verificado
El producto me ha brindado un excelente servicio.
No he tenido ningún problema con el producto. Realmente me da un rasurado al ras sin dañar mi piel, lo recomiendo ampliamente.
Ventajas
El producto es excelente y no he tenido ningún problema con él. Realmente estoy satisfecho.
Contras
No tengo nada en contra del producto.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación