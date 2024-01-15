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  • Afeitado sencillo, limpio y cómodo
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5466/17

4.3
| (46) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Afeitado sencillo, limpio y cómodo
La afeitadora Philips Shaver serie 5000 brinda comodidad a su rutina matutina. El uso de la afeitadora es intuitivo gracias al cabezal completamente flexible y a su mango ergonómico. Su apertura con un solo toque permite que la limpieza sea sencilla y tarde solo unos segundos.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitado sencillo, limpio y cómodo

  • Cuchillas ComfortTech

  • Cabezales Contour de 360°

  • Pantalla avanzada

  • Recortador preciso SmartClick

Afeitado eficaz con óptima comodidad para la piel

Afeitado eficaz con óptima comodidad para la piel

Las cuchillas autoafilables proporcionan una afeitada eficaz con óptima comodidad para la piel. Las tapas de las cuchillas curvas protegen la piel de las cuchillas, que cortan suavemente el vello justo por encima del nivel de la piel.

Mantiene el contacto con la piel para un afeitado cómodo y suave

Mantiene el contacto con la piel para un afeitado cómodo y suave

Los cabezales completamente flexibles giran 360° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto óptimo con la piel para un afeitado suave y profundo.

Mango ergonómico con goma antideslizante

Mango ergonómico con goma antideslizante

La afeitadora está diseñada con un agarre ergonómico, por lo que cada movimiento se siente natural. El nuevo mango ergonómico con goma antideslizante te permite disfrutar de una afeitada fácil y sin esfuerzo, incluso cuando se usa bajo la ducha.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

46

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

2

15/01/2024

México

México

Comprador verificado

Muy confortable

Es muy confortable, no irrita nada la piel, solo hay que darle varias pasadas para que quede al ras la rasurada, fuera de eso bastante bien

Ventajas

No irrita

Contras

Un poco más de tiempo para rasurarse

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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05/01/2024

México

México

Comprador verificado

Rasura perfectamente

Me gusta porque afeita muy bien y dura toda la semana

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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26/06/2023

México

México

Comprador verificado

Excelente rasuradora

Rasura muy suave, no se siente, casi al ras, espero dure años como mi anterior Philips,

Ventajas

Rasura al ras y muy suave

Contras

Aparenta ser frágil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 