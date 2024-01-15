Descontinuado
Cuchillas ComfortTech
Cabezales Contour de 360°
Pantalla avanzada
Recortador preciso SmartClick
Las cuchillas autoafilables proporcionan una afeitada eficaz con óptima comodidad para la piel. Las tapas de las cuchillas curvas protegen la piel de las cuchillas, que cortan suavemente el vello justo por encima del nivel de la piel.
Los cabezales completamente flexibles giran 360° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto óptimo con la piel para un afeitado suave y profundo.
La afeitadora está diseñada con un agarre ergonómico, por lo que cada movimiento se siente natural. El nuevo mango ergonómico con goma antideslizante te permite disfrutar de una afeitada fácil y sin esfuerzo, incluso cuando se usa bajo la ducha.
4.3
de 5
46
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Alf06
15/01/2024
México
Comprador verificado
Muy confortable
Es muy confortable, no irrita nada la piel, solo hay que darle varias pasadas para que quede al ras la rasurada, fuera de eso bastante bien
Ventajas
No irrita
Contras
Un poco más de tiempo para rasurarse
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Eapr
05/01/2024
México
Comprador verificado
Rasura perfectamente
Me gusta porque afeita muy bien y dura toda la semana
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
26/06/2023
México
Comprador verificado
Excelente rasuradora
Rasura muy suave, no se siente, casi al ras, espero dure años como mi anterior Philips,
Ventajas
Rasura al ras y muy suave
Contras
Aparenta ser frágil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.