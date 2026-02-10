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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5582/20

4.3
| (432) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta incluso más pelo por pasada*. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el cabello y se adapta a su densidad para mejorar la comodidad de la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de potencia adaptable

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Recortador ajustable integrado

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Mayor rendimiento de corte en cada pasada

Potentes, pero suaves, las 45 cuchillas SteelPrecision autoafilables de esta afeitadora Philips completan hasta 90,000 cortes por minuto, lo que permite cortar más vello por cada pasada** con el fin de lograr un acabado limpio y cómodo.

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

Una afeitadora con la potencia para dominar las barbas

La afeitadora eléctrica cuenta con un sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 125 veces por segundo. La tecnología adapta automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Sigue los contornos del rostro

Sigue los contornos del rostro

Esta afeitadora eléctrica Philips, diseñada para seguir los contornos de tu rostro, tiene cabezales completamente flexibles que giran en 360° para un afeitado cómodo y completo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    • SH71

    SH71
    Cabezales de afeitado de repuesto

    SH71/50
    • Cuchillas SteelPrecision
    • Se adapta a la serie S7000
    • Se adapta a la afeitadora S5000 con forma angular
    • Se adapta a la serie 500
    • No apto para la afeitadora S5000 con forma redondeada

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

432

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

10/02/2026

México

México

Comprador verificado

Muy buen producto!

Excelente rasuradora, muy silenciosa, efectiva y no irrita.

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

29/12/2024

México

México

Comprador verificado

estoy muy satisfecho con el producto

di esa calificación por que conozco la marca, es muy buena calidad y durable, recomendaría a familiares y amigos

Ventajas

cumple con excelencia su funcion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

27/08/2024

México

México

Comprador verificado

Excelente

Buen funcionamiento, muy cómodo equipo. Lo recomiendo.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.