S591/05
Afeitado apurado
La serie 500 de Philips, con su diseño compacto, está diseñada para ofrecerle una afeitada al ras, hasta cuando el tiempo es limitado. Con nuestra afeitadora portátil, se verá y sentirá como nunca en cualquier momento y lugar.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Nuestro exclusivo sistema de rasurado giratorio Lift & Cut levanta el vello suavemente desde la raíz sin cortar la piel para una afeitada al ras.
Nuestras cuchillas SteelPrecision giran 360° y atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 3 000 000 movimientos de corte por minuto, garantizan una afeitada rápida en cualquier momento y lugar.
Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flotantes 3D van en tres direcciones para lograr un contacto ideal con la piel, lo que garantiza una afeitada cómoda.
El tamaño compacto de la afeitadora, combinado con un aspecto elegante y moderno, le garantizan un estilo único dondequiera que vaya.
El potente y resistente motor magnético le permite afeitar incluso barbas espesas, para lograr una afeitada suave y al ras en cualquier lugar.
Las cuchillas de nuestra afeitadora están hechas de acero hipoalergénico europeo que resiste la corrosión, es suave con la piel y evita que las cuchillas se ensucien.
Independientemente de si prefiere una cómoda afeitada en seco o una afeitada refrescante con gel o espuma, nuestra afeitadora se adapta a sus necesidades. Con resistencia al agua IPX7, permite una limpieza sin esfuerzo con agua corriente.
Disfrute de la comodidad de una potente batería de iones de litio con hasta 40 minutos de duración de rasurado con una sola carga de 1 hora. ¿Necesita una afeitada rápida? Solo tiene que enchufarla durante 5 minutos para obtener la potencia suficiente para una afeitada completa.
Asegúrese de que su afeitadora se mantenga segura y protegida dondequiera que vaya. Diseñada con un aspecto moderno y elegante, esta funda de viaje es más que solo un artículo de protección.
La tapa magnética mantiene el cabezal de afeitado limpio, mientras que el bloqueo para viajes evita que la afeitadora se encienda por accidente, lo que le permite disfrutar de su viaje sin preocupaciones.
Nuestras afeitadoras Philips están diseñadas pensando en la precisión y la durabilidad, lo que garantiza un rendimiento a largo plazo. Nuestras afeitadoras se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento constante y duradero. Disfrute de una afeitadora que resiste el paso del tiempo.
En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support
Accesorios
Potencia eléctrica
Diseño
Servicio
Rendimiento del afeitado
Facilidad de uso
