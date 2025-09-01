Términos de búsqueda

    Philips Shaver 500 Series Afeitadora eléctrica compacta para uso seco y húmedo

    S591/05

    Afeitado apurado

    La serie 500 de Philips, con su diseño compacto, está diseñada para ofrecerle una afeitada al ras, hasta cuando el tiempo es limitado. Con nuestra afeitadora portátil, se verá y sentirá como nunca en cualquier momento y lugar.

    Philips Shaver 500 Series Afeitadora eléctrica compacta para uso seco y húmedo

    Afeitado apurado

    hasta cuando el tiempo es limitado

    • Cuchillas SteelPrecision
    • Tecnología Lift & Cut
    • Cabezales flotantes 3D
    • Diseño compacto
    Afeitada al ras, en cualquier lugar y en cualquier momento.

    Nuestro exclusivo sistema de rasurado giratorio Lift & Cut levanta el vello suavemente desde la raíz sin cortar la piel para una afeitada al ras.

    Eficaz en todas las direcciones

    Nuestras cuchillas SteelPrecision giran 360° y atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 3 000 000 movimientos de corte por minuto, garantizan una afeitada rápida en cualquier momento y lugar.

    Sigue los contornos de su rostro para una afeitada cómoda

    Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flotantes 3D van en tres direcciones para lograr un contacto ideal con la piel, lo que garantiza una afeitada cómoda.

    Diseño compacto

    El tamaño compacto de la afeitadora, combinado con un aspecto elegante y moderno, le garantizan un estilo único dondequiera que vaya.

    Potente y silenciosa

    El potente y resistente motor magnético le permite afeitar incluso barbas espesas, para lograr una afeitada suave y al ras en cualquier lugar.

    Acero anticorrosión que protege su piel

    Las cuchillas de nuestra afeitadora están hechas de acero hipoalergénico europeo que resiste la corrosión, es suave con la piel y evita que las cuchillas se ensucien.

    Una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

    Independientemente de si prefiere una cómoda afeitada en seco o una afeitada refrescante con gel o espuma, nuestra afeitadora se adapta a sus necesidades. Con resistencia al agua IPX7, permite una limpieza sin esfuerzo con agua corriente.

    Potente batería de iones de litio

    Disfrute de la comodidad de una potente batería de iones de litio con hasta 40 minutos de duración de rasurado con una sola carga de 1 hora. ¿Necesita una afeitada rápida? Solo tiene que enchufarla durante 5 minutos para obtener la potencia suficiente para una afeitada completa.

    Funda de viaje para guardar y proteger la afeitadora

    Asegúrese de que su afeitadora se mantenga segura y protegida dondequiera que vaya. Diseñada con un aspecto moderno y elegante, esta funda de viaje es más que solo un artículo de protección.

    Viaje con tranquilidad

    La tapa magnética mantiene el cabezal de afeitado limpio, mientras que el bloqueo para viajes evita que la afeitadora se encienda por accidente, lo que le permite disfrutar de su viaje sin preocupaciones.

    Hecha para durar

    Nuestras afeitadoras Philips están diseñadas pensando en la precisión y la durabilidad, lo que garantiza un rendimiento a largo plazo. Nuestras afeitadoras se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento constante y duradero. Disfrute de una afeitadora que resiste el paso del tiempo.

    Carga conveniente

    En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Viajes y almacenamiento
      Funda de viaje

    • Potencia eléctrica

      Voltaje automático
      5 V
      Carga
      • 1 horas de carga completa
      • Carga rápida en 5 minutos
      Tipo de batería
      Iones de litio
      Tiempo de funcionamiento
      40 minutos

    • Diseño

      Asa
      Agarre y mango ergonómicos
      Color
      Negro metálico

    • Servicio

      Garantía
      2 años
      Cabezal de repuesto
      Reemplazar cada 2 años por el modelo SH71

    • Rendimiento del afeitado

      Sistema de afeitado
      • Cuchillas SteelPrecision
      • Tecnología Lift & Cut
      seguimiento de contornos
      Cabezales flotantes 3D

    • Facilidad de uso

      En seco y húmedo
      Uso en seco y húmedo
      Pantalla
      Indicador de nivel de batería
      Limpieza
      Completamente lavable

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.
    Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

