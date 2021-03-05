Descontinuado
S6630/11
Cuchillas MultiPrecision
Revestimiento antifricción
Cabezales Multiflex
Modo de protección
Consigue un afeitado rápido y apurado. Las cuchillas MultiPrecision levantan los vellos largos y cortos y los cortan en unas pocas pasadas, así como la barba restante.
El revestimiento especial de los anillos de afeitado está diseñado para reducir la fricción sobre la piel y permitir un afeitado suave y sin esfuerzo que reduce la irritación de la piel.
Los cabezales Flex de cinco direcciones con cinco movimientos independientes siguen los contornos del rostro y permiten que la afeitadora se deslice sobre la piel de forma cómoda y con mínima resistencia.
4.1
de 5
92
Opiniones
Gyojin19
05/03/2021
México
Excepcional!!!
Para ser mi primera máquina de afeitar, está genial, rasura muy bien y su limpieza es rápida y sin complicaciones, no cabe duda que Phillips es el rey de las rasuradoras.
Ventajas
Por supuesto!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Leon24
27/06/2020
México
Excelente producto
Desde el primer día que la use quede complacido, cumple con los más altos estándares de calidad, no irrita la pie y corta al ras con pocas pasadas para mi la mejor afeitadora del mercado, felicidades Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Chavez117
02/04/2020
México
Excelente rasuradora
Corta muy bien, deja lisa la piel pero sobre todo sin irritar, estoy muy contento con la compra, la recomiendo ampliamente.
Ventajas
El diseño y ergonomía, tiempo de duración de la bateria
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 6000 S6630/11 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.