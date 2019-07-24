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  • Deslizamiento suave, afeitada sensible
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  • Deslizamiento suave, afeitada sensible
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Descontinuado

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S7310/12

3.9
| (278) Opiniones

2 Premios

Deslizamiento suave, afeitada sensible
La serie 7000 de Philips protege contra los principales signos de irritación de la piel. Los anillos SkinGlide con recubrimiento antifricción permiten que la afeitadora se deslice sin esfuerzo por la cara. Sus cuchillas brindan una afeitada al ras y protegen la piel, incluso cuando tienes poca barba.
Ver todos los beneficios

La afeitadora n.º 1 de Philips para pieles sensibles*

Deslizamiento suave, afeitada sensible

  • Anillos SkinGlide

  • Cuchillas GentlePrecisionPRO

  • Recortador de precisión SmartClick

Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Anillos SkinGlide con revestimiento antifricción para un deslizamiento suave

Disfruta de una afeitada más cómoda con los anillos antifricción SkinGlide recubiertos con microesferas. Miles de pequeñas esferas redondeadas similares a vidrios reducen la fricción y la resistencia superficial entre la afeitadora y la piel. Esto permite que la afeitadora se deslice suave y fácilmente, y ayuda a proteger tu piel de la irritación.

Las cuchillas protegen la piel y cortan al ras incluso en barbas de tres días

Las cuchillas protegen la piel y cortan al ras incluso en barbas de tres días

Nuestro sistema mejorado de corte posee tecnología de protección de la piel, diseñada para cortar solo el vello y no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para un afeitado suave y al ras, incluso en barbas de tres días.

Los cabezales flexibles de cinco direcciones siguen los contornos con menos presión

Los cabezales flexibles de cinco direcciones siguen los contornos con menos presión

Nuestros cabezales de afeitado se doblan fácilmente en cinco direcciones, lo que les permite seguir suavemente todos los contornos del rostro y el cuello. Se requiere menos presión para afeitar más al ras y se minimiza el estrés en la piel.

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

278

Opiniones

24/07/2019

México

México

Comprador verificado

FUNCIONAL

Primera maquina que tengo y la experiencia es muy buena. Mi barba no es muy abundante si lo fuera, creo necesitara rebajar/cortar con el accesorio antes de usar la maquina. en cuanto a los resultado es muy bueno seguí las instrucciones girando la maquina y en verdad hace el trabajo. corta al ras. bien al ras dando dos o tres pasadas en mi caso NO ME IRRITO LA PIEL. cumple. la he utilizado varias veces y aun no pide carga Fácil de limpiar en el agua.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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30/05/2019

México

México

Comprador verificado

La facilidad de usarse en seco o mojado

Este producto supero mis expectativas ya que realmente sustituye a un rastrillo, yo no hubiera imaginado la calidad al rasurar y realmente me es muy util y sobre todo, no irrita mi piel.

Sí, recomiendo este producto

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28/11/2018

México

México

Comprador verificado

Satisfecho

Me felicito al adquirir la rasuradora porque sí me proteje la piel y me afeita más suave. Gracias Philios.

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Avisos legales

  1. La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips

  2. Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014