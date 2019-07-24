Descontinuado
S7310/12
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecisionPRO
Recortador de precisión SmartClick
Disfruta de una afeitada más cómoda con los anillos antifricción SkinGlide recubiertos con microesferas. Miles de pequeñas esferas redondeadas similares a vidrios reducen la fricción y la resistencia superficial entre la afeitadora y la piel. Esto permite que la afeitadora se deslice suave y fácilmente, y ayuda a proteger tu piel de la irritación.
Nuestro sistema mejorado de corte posee tecnología de protección de la piel, diseñada para cortar solo el vello y no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para un afeitado suave y al ras, incluso en barbas de tres días.
Nuestros cabezales de afeitado se doblan fácilmente en cinco direcciones, lo que les permite seguir suavemente todos los contornos del rostro y el cuello. Se requiere menos presión para afeitar más al ras y se minimiza el estrés en la piel.
Premios
3.9
de 5
278
Opiniones
redboy130578
24/07/2019
México
Comprador verificado
FUNCIONAL
Primera maquina que tengo y la experiencia es muy buena. Mi barba no es muy abundante si lo fuera, creo necesitara rebajar/cortar con el accesorio antes de usar la maquina. en cuanto a los resultado es muy bueno seguí las instrucciones girando la maquina y en verdad hace el trabajo. corta al ras. bien al ras dando dos o tres pasadas en mi caso NO ME IRRITO LA PIEL. cumple. la he utilizado varias veces y aun no pide carga Fácil de limpiar en el agua.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
JORGEO
30/05/2019
México
Comprador verificado
La facilidad de usarse en seco o mojado
Este producto supero mis expectativas ya que realmente sustituye a un rastrillo, yo no hubiera imaginado la calidad al rasurar y realmente me es muy util y sobre todo, no irrita mi piel.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
Dove
28/11/2018
México
Comprador verificado
Satisfecho
Me felicito al adquirir la rasuradora porque sí me proteje la piel y me afeita más suave. Gracias Philios.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips
Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014