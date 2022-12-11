Descontinuado
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecision
Sensor BeardAdapt
Plan de afeitado personal
Disfruta el suave deslizamiento de la avanzada tecnología de microesferas de Philips. Ya que están inspirados en los principios del deslizamiento de la aerodinámica, los anillos de la afeitadora están cubiertos de miles de diminutas esferas similares al cristal que brindan la máxima comodidad para la piel.
La afeitadora eléctrica para piel sensible está equipada con cuchillas GentlePrecision para minimizar los tirones o las pasadas repetitivas en la piel. Incluso cuando se usa en barbas de tres días.
Esta afeitadora eléctrica viene con un sensor BeardAdapt que reconoce la densidad de tu barba. Luego, ajusta automáticamente la potencia para la tarea que va a realizar. Fácil.
4.3
de 5
93
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Germitter
11/12/2022
México
Comprador verificado
La rasuradora te da un magnífico afeitado concrema
Me encanta que deja la piel increíble en seco y en húmedo y el accesorio permite tener el demás bello al ras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Jeflocres
23/06/2020
México
Super recomendado
Es muy facil de usar. No te irrita la piel. Buena bateria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7930/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Ade1
02/05/2022
España
Comprador verificado
máquina Perfecta
Maquina de gran calidad y muy buen apurado incluso en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7940/16 Afeitadora seco y húmedo especial para piel sensible
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.