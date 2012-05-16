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  • Mochila elegante y cómoda
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Descontinuado

Philips AventMochila Avent

SCD138/60

3.1
| (7) Opiniones
Mochila elegante y cómoda
Diseñada para tener todo lo necesario al alcance de la mano cuando está fuera de casa con su bebé; moderna, con diseño liviano y acolchado. La parte trasera con ventilación y correa para los hombros. El acceso fácil y rápido a los compartimientos frontales y principales facilita la organización.
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Mochila liviana con un elegante diseño

Mochila elegante y cómoda

  • Negro

Fabricada en nylon liviano y fácil de limpiar

Fabricada en nylon liviano y fácil de limpiar

Mantiene los biberones calientes o fríos

Mantiene los biberones calientes o fríos

La bolsa de 3M Thinsulate™ mantiene los dos biberones Avent de fórmula y leche materna tibios en agua caliente hervida previamente o de fórmula mezclada y fría y leche materna fría durante varias horas.

Facilitan la organización

Acceso fácil y rápido a los compartimientos frontales y principales.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.1

de 5

7

Opiniones

3

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

13/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Cumple muy bien la funcion para la que esta desarrolado.

Ventajas

Mantiene la temperatura del biberon

Contras

Medio estrecho

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Bolso térmico de neoprene Avent

Sí, recomiendo este producto

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30/09/2010

España

España

muy comodo

El bolso avent es realmente muy comodo y permite llevar todo lo necesario para tu bebe en forma ordenada. Lo recomiendo especialmente para ninos que ya esten con mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent

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