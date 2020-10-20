ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
  • La forma natural de comenzar la alimentación con biberón

Descontinuado

Philips AventSet para recién nacidos

SCD290/01

4.6
| (14) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
La forma natural de comenzar la alimentación con biberón
Una práctica colección que incluye 4 biberones Natural (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), una escobilla para biberón y tetina, y un chupete blanco translúcido de 0 a 6 meses. El nuevo biberón hace que la alimentación con biberón resulte más natural, para combinar fácilmente la alimentación con pecho y biberón.
Ver todos los beneficios

Juego de biberón, tetina y chupete

La forma natural de comenzar la alimentación con biberón

  • Natural

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

14

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2

20/10/2020

México

México

El producto es muy bueno y duradero

Es muy buen biberon mi bebe lo usa y muy buenl nos en canto

Ventajas

Es muy buen producto vale la pena con prarlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos

02/07/2020

México

México

El producto cumple perfectamente lo prometido

Duran mucho tiempo además que los bebés no conocen los cólicos Fáciles de esterilizar y lavar.lo recomiendo a todas las madres primerizad

Ventajas

Duran mucho tiempo

Contras

Los precios de cambio de tetina son elevados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos

21/05/2020

México

México

El mejor

Realmente son los mejores biberones los eh ocupado desde que nació mi hermosa nena jamás eh batallado con ella de cólicos ni nada , lo único que eh cambiado es la mamila y eso por qué ella las rompe pero el envase sigue como nueva ... Realmente valen cada peso

Ventajas

Más que a favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.