Descontinuado
Natural
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.6
de 5
14
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Marisol96
20/10/2020
México
El producto es muy bueno y duradero
Es muy buen biberon mi bebe lo usa y muy buenl nos en canto
Ventajas
Es muy buen producto vale la pena con prarlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos
ENAMORCA
02/07/2020
México
El producto cumple perfectamente lo prometido
Duran mucho tiempo además que los bebés no conocen los cólicos Fáciles de esterilizar y lavar.lo recomiendo a todas las madres primerizad
Ventajas
Duran mucho tiempo
Contras
Los precios de cambio de tetina son elevados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos
Gordita
21/05/2020
México
El mejor
Realmente son los mejores biberones los eh ocupado desde que nació mi hermosa nena jamás eh batallado con ella de cólicos ni nada , lo único que eh cambiado es la mamila y eso por qué ella las rompe pero el envase sigue como nueva ... Realmente valen cada peso
Ventajas
Más que a favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Set para recién nacidos