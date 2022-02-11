Descontinuado
Set para recién nacidos
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
92
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Wondwom
11/02/2022
México
Excelente producto
Sin lugar a dudas buen producto, nunca me imaginé que mi hijo aceptaría la mamila y el chupón. Lo más cercano a teta de mamá
Ventajas
La tetina es de flujo lento, muy bien para recién nacido. El chupón muy blandito y de tamaño adecuado para la boca de mi bebé, además de los orificios que son de lo mejor para transpirar.
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/04 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/04 Set de inicio para recién nacidos Natural
Gaby24lugo
13/11/2020
México
Apoyo lactancia
Me encantaron, yo le di solo leche materna a mi hijo y estos me ayudaron al acomodo del pezon en la boca de mi hijo! Los mejores!!! Y la calidad es buenisima..
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/03 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/03 Set de inicio para recién nacidos Natural
Yulita
12/04/2020
México
Me encanta el chupon es un producto
La verdad Yo compre advanced evenflo y mi hija no agarro el chupon y me comentaron de esta marca y me fascinó
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/03 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/03 Set de inicio para recién nacidos Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.