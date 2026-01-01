SCD307/02
Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para sacar el aire de la tetina y mantenerla llena de leche, incluso cuando el biberón está en posición horizontal. La disminución de la cantidad de aire que ingiere el bebé ayuda a reducir los problemas de alimentación habituales, como los cólicos, el reflujo y los gases.
Set inicial para recién nacidos
biberones con sistema de ventilación AirFree
Rosa
Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para extraer el aire de la tetina y mantenerla llena de leche. Incluso cuando el biberón está en posición horizontal, la tetina se mantiene llena, para que su bebé pueda alimentarse en posición erguida. La alimentación en posición erguida puede ayudar a reducir el reflujo y facilitar la digestión*. Los biberones anticólicos de Philips Avent se pueden utilizar con o sin abertura AirFree
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita la contracción de esta, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
Puede alimentar cómodamente a su bebé utilizando biberones Philips Avent con o sin abertura AirFree. La abertura AirFree es compatible con todos nuestros biberones anticólicos Philips Avent.
Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
A las dos semanas de vida, los bebés alimentados con un biberón Philips Avent presentaron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.
El 80 % de las mamás coincidieron en que “mi bebé experimentó menos problemas de alimentación” en una prueba a nivel domiciliario con 144 madres en los EE. UU. en el 2017
Nuestra exclusiva abertura AirFree está diseñada para ayudar a su bebé a tragar menos aire mientras bebe, ya que mantiene la tetina llena de leche cuando se alimenta. La reducción de la cantidad de aire que ingiere el bebé ayuda con problemas de alimentación comunes como los cólicos, el reflujo y los gases.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos son causados, en parte, por tragar aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, irritabilidad, gases y regurgitaciones.