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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventSet para recién nacidos

SCD371/00

4.3
| (6) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
La práctica colección SCD371/00 de Philips Avent incluye 4 biberones Classic+ (2 de 125 ml y 2 de 260 ml), un cepillo para biberón y tetina, y un chupete blanco translúcido para bebés de 0 a 6 meses.
Ver todos los beneficios

Fácil de limpiar para mantener una higiene perfecta

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • Classic+ (nuevo)

Sistema anticólicos demostrado para reducir los cólicos*

Sistema anticólicos demostrado para reducir los cólicos*

A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.

Se reduce el malestar, especialmente por la noche

Se reduce el malestar, especialmente por la noche

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**

El bebé controla el flujo de leche para reducir las regurgitaciones, los eructos y los gases

El bebé controla el flujo de leche para reducir las regurgitaciones, los eructos y los gases

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

6

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

4
3
2

13/03/2018

España

España

LOS MEJORES.

SET DE BIBERONES Y TETNIAS, LO MEJORES DEL MERCADO CON DIFERENCIA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD371/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD371/00 Selección para recién nacidos

15/06/2018

Colombia

Colombia

Muy útil con las tetinas de diferente flujo.

Un set muy completo con varios tamaños y flujos de tetinas. Funciona desde el primer día hasta q esta bastante crecido. El set único para un bebé, no requerirá más opciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos

29/06/2020

Chile

Chile

El producto cumple con lo prometido

Le doy las 5 estrellas al set de mamaderas ya que cumple con su función de maravilla! No le entra aire por entremedio del chupete por lo que la leche baja en perfectas condiciones además de que son súper fáciles de limpiar. Muy buen producto.

Ventajas

No entra aire por entremedio del chupete

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Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD371/00 Set para recién nacidos

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Avisos legales

  1. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.