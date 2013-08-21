Descontinuado
SCD510/00
Crystal Clear
La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.
Oiga hasta la más suave risa y todo tipo de ruido con total claridad. La tecnología DECT ofrece un sonido nítido de alta calidad para que escuche siempre a su bebé.
La unidad para padres recargable le permite desplazarse sin cables durante 24 horas antes de volver a recargarla.
3.3
de 5
6
Opiniones
Adry32
21/08/2013
España
El mejor del mercado
Antes de comprar Philips AVENT Vigilabebés DECT SCD510/00 Nitidez cristalina comparé con muchas marcas del mercado y la relación calidad-precio, Philips AVENT Vigilabebés es el mejor de todos. Lo recomiendo altamente. Tiene muchísima sensibilidad para escuchar al bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor
Sí, recomiendo este producto
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Liher
21/01/2016
España
pierde señal
He tenido el segundo hijo y cuando he querido usar los intercomunicadores cuatro años después se conecta y enseguida pierde la señal,sabemos cual puede ser la causa?.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Abr4
18/12/2013
España
Excelente
Es un producto de gran calidad, con un buen filtrado del ruido ambiente, pero rápido cuando el bebé hacía cualquier ruido. El único problema que ha causado es que a veces perdía la señal y pitaba continuamente hasta que la recuperaba, si ocurre de madrugada te da un buen susto.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.