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  • Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido
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Descontinuado

Philips AventMonitor para bebés DECT

SCD510/00

3.3
| (6) Opiniones
Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido
Disfrute de una tranquilidad absoluta con la nueva línea de monitores para bebés DECT SCD510/00 de Philips Avent. Relájese y sepa con certeza si su bebé está contento cuando usted está fuera de la habitación.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Garantía de CERO interferencias gracias a la tecnología DECT

Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido

  • Crystal Clear

La tecnología DECT asegura cero interferencias

La tecnología DECT asegura cero interferencias

La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.

Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido

Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido

Oiga hasta la más suave risa y todo tipo de ruido con total claridad. La tecnología DECT ofrece un sonido nítido de alta calidad para que escuche siempre a su bebé.

Hasta 24 horas de funcionamiento antes de recargar

Hasta 24 horas de funcionamiento antes de recargar

La unidad para padres recargable le permite desplazarse sin cables durante 24 horas antes de volver a recargarla.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

6

Opiniones

3

21/08/2013

España

España

El mejor del mercado

Antes de comprar Philips AVENT Vigilabebés DECT SCD510/00 Nitidez cristalina comparé con muchas marcas del mercado y la relación calidad-precio, Philips AVENT Vigilabebés es el mejor de todos. Lo recomiendo altamente. Tiene muchísima sensibilidad para escuchar al bebé.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor

21/01/2016

España

España

pierde señal

He tenido el segundo hijo y cuando he querido usar los intercomunicadores cuatro años después se conecta y enseguida pierde la señal,sabemos cual puede ser la causa?.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor

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18/12/2013

España

España

Excelente

Es un producto de gran calidad, con un buen filtrado del ruido ambiente, pero rápido cuando el bebé hacía cualquier ruido. El único problema que ha causado es que a veces perdía la señal y pitaba continuamente hasta que la recuperaba, si ocurre de madrugada te da un buen susto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 