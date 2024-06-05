4 biberones
Cepillo para biberones
Chupete ultra soft
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.
Hemos pasado a un sistema de navegación de flujo basado en el ritmo. Comience con la tetina que viene con el biberón. Pruebe con un flujo más bajo si se filtra leche de la boca del bebé o si el bebé está tragando ruidosamente. Pruebe con un flujo más alto si el bebé está jugando con la tetina en lugar de beber o si parece frustrado. A medida que realizamos esta actualización, es posible que reciba paquetes de cualquiera de los estilos.
4.8
de 5
29
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Magut
05/06/2024
México
Empleado de Philips
Lo mas recomendabe para una mamá primeriza!
[Employee of philipsglobal] Obsequie eun set de estos viverones a una amiga para su primer bebé, ella no estaba muy segura de usarlos, pero al final,me llamo para agradecerme el regalo, diciendo "son maravillosos para mi bebé"
Ventajas
Comodidad y seguridad para el bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés
Sí, recomiendo este producto
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ReDays
04/06/2024
México
Empleado de Philips
Es un must have para un pequeño
[Employee of philipsglobal] Es un kit súper completo, que ayuda en el día a día de tu bebé.
Ventajas
Diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés
Sí, recomiendo este producto
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Pau tips
31/05/2024
México
Bebes
Me gusta la variedad que tienen y el diseño es muy practico
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.