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  • La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
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Philips Avent Natural ResponseSet de regalos para bebés

SCD657/11

4.8
| (29) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación
Proporciona alimentación calmada y cómoda. La tetina Natural Response Teat apoya el ritmo de alimentación único del bebé, mientras que la ventilación AirFree está diseñada para brindar protección adicional contra cólicos, gases y reflujo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho*

La naturalidad del flujo ayuda a facilitar la alimentación

  • 4 biberones

  • Cepillo para biberones

  • Chupete ultra soft

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Elija el flujo de tetina adecuado para su bebé

Elija el flujo de tetina adecuado para su bebé

Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.

Los mismos productos con una nueva navegación

Los mismos productos con una nueva navegación

Hemos pasado a un sistema de navegación de flujo basado en el ritmo. Comience con la tetina que viene con el biberón. Pruebe con un flujo más bajo si se filtra leche de la boca del bebé o si el bebé está tragando ruidosamente. Pruebe con un flujo más alto si el bebé está jugando con la tetina en lugar de beber o si parece frustrado. A medida que realizamos esta actualización, es posible que reciba paquetes de cualquiera de los estilos.

Especificaciones técnicas

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Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

29

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

05/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Lo mas recomendabe para una mamá primeriza!

[Employee of philipsglobal] Obsequie eun set de estos viverones a una amiga para su primer bebé, ella no estaba muy segura de usarlos, pero al final,me llamo para agradecerme el regalo, diciendo "son maravillosos para mi bebé"

Ventajas

Comodidad y seguridad para el bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

04/06/2024

México

México

Empleado de Philips

Es un must have para un pequeño

[Employee of philipsglobal] Es un kit súper completo, que ayuda en el día a día de tu bebé.

Ventajas

Diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

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31/05/2024

México

México

Bebes

Me gusta la variedad que tienen y el diseño es muy practico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD657 Set de regalos para bebés

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. La tetina de respuesta natural solo libera leche cuando los bebés tragan de forma activa. Pueden beber, tragar y respirar con su ritmo natural como en el pecho.