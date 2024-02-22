2 biberones
chupetes ultra air
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.
Hemos pasado a un sistema de navegación de flujo basado en el ritmo. Comience con la tetina que viene con el biberón. Pruebe con un flujo más bajo si se filtra leche de la boca del bebé o si el bebé está tragando ruidosamente. Pruebe con un flujo más alto si el bebé está jugando con la tetina en lugar de beber o si parece frustrado. A medida que realizamos esta actualización, es posible que reciba paquetes de cualquiera de los estilos.
4.9
de 5
67
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
22/02/2024
México
Empleado de Philips
Lo tiene todo para los primeros pasos
[Employee of philipsglobal] Me encanta pro que tiene biberones de varios tamaños, un chupón y el cepillo para poder lavar adecuadamente cada elemento!!! Mis sobrinos los aman :)
Ventajas
calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
RodRG
22/02/2024
México
Empleado de Philips
Gran set inicial a buen precio
[Employee of philipsglobal] Set básico Natural Response, a muy buen precio; brinda los beneficios de esta nueva tecnología.
Ventajas
No gotea la tetina, anticólico y de muy buena vida útil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
Tia1991
22/02/2024
México
Empleado de Philips
Buen regalo para un bebé recién nacido
El set cuenta con lo básico para arrancar esta etapa. Creo que los papás primerizos siempre agradecen los biberones que les puedan regalar. Natural Response es el biberón que mi sobrino acepta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE