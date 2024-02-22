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Philips AventSet de regalo para bebés respuesta natural

SCD837/01

4.9
| (67) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé
El set de regalo ideal para alimentar y reconfortar a su bebé con un toque de color. Con la tetina Natural Response, los bebés pueden alimentarse a su propio ritmo como en el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y el biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulte más detalles a continuación.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Apoya el ritmo de alimentación de cada bebé

  • 2 biberones

  • chupetes ultra air

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Elija el flujo de tetina adecuado para su bebé

Elija el flujo de tetina adecuado para su bebé

Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.

Los mismos productos con una nueva navegación

Los mismos productos con una nueva navegación

Hemos pasado a un sistema de navegación de flujo basado en el ritmo. Comience con la tetina que viene con el biberón. Pruebe con un flujo más bajo si se filtra leche de la boca del bebé o si el bebé está tragando ruidosamente. Pruebe con un flujo más alto si el bebé está jugando con la tetina en lugar de beber o si parece frustrado. A medida que realizamos esta actualización, es posible que reciba paquetes de cualquiera de los estilos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

67

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

22/02/2024

México

México

Empleado de Philips

Lo tiene todo para los primeros pasos

[Employee of philipsglobal] Me encanta pro que tiene biberones de varios tamaños, un chupón y el cepillo para poder lavar adecuadamente cada elemento!!! Mis sobrinos los aman :)

Ventajas

calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos

22/02/2024

México

México

Empleado de Philips

Gran set inicial a buen precio

[Employee of philipsglobal] Set básico Natural Response, a muy buen precio; brinda los beneficios de esta nueva tecnología.

Ventajas

No gotea la tetina, anticólico y de muy buena vida útil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos

22/02/2024

México

México

Empleado de Philips

Buen regalo para un bebé recién nacido

El set cuenta con lo básico para arrancar esta etapa. Creo que los papás primerizos siempre agradecen los biberones que les puedan regalar. Natural Response es el biberón que mi sobrino acepta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE