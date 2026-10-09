Asistencia técnica
SCD839/01
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Cómo preparo el biberón y la tetina Natural de Philips Avent para su primer uso?
¿Por qué no hay indicaciones de edad en los paquetes de tetinas Natural Response?
¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón Natural de Philips Avent?
¿Qué nivel de precisión tiene la escala del biberón Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Se pueden guardar los biberones Philips AVENT en el congelador?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Puedo usar tetinas Natural Response con un biberón Natural original?
¿En qué se diferencian las tetinas Natural y Natural Response?
¿Por qué mi bebé rechaza la tetina Natural Response?
¿Puedo alimentar al bebé con alimentos espesos usando la tetina Natural Response?
¿Qué tetina Natural Response se adapta mejor a mi bebé?
¿Es reciclable este producto?
¿Cuáles son las ventajas de la tetina Natural Response?
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