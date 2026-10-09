Asistencia técnica
SCD858/01
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Cómo preparo el biberón y la tetina Natural de Philips Avent para su primer uso?
¿Puedo usar tetinas Natural Response con un biberón Natural original?
¿Por qué mi bebé rechaza la tetina Natural Response?
¿Puedo alimentar al bebé con alimentos espesos usando la tetina Natural Response?
¿En qué se diferencian las tetinas Natural y Natural Response?
¿Qué tetina Natural Response se adapta mejor a mi bebé?
¿Es reciclable este producto?
¿Por qué no hay indicaciones de edad en los paquetes de tetinas Natural Response?
¿En qué se diferencian la tetina Natural original o la tetina anticólicos de la tetina Natural Response?
¿Puedo utilizar asas de entrenamiento en los biberones Natural de cristal?
¿Por qué tiene agujeros la tapa del biberón Natural de Philips Avent?
¿Puede mi bebé manipular un biberón de cristal Philips Avent?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Cuáles son las ventajas de la tetina Natural Response?
¿Por qué veo dos biberones de cristal Philips Avent diferentes?
¿Qué hace que los biberones de cristal Philips Avent sean resistentes?
¿Cuáles son las ventajas de los biberones de cristal?
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